Jack van Gelder heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan rondom Hélène Hendriks, nadat hij vertelde dat hij ‘gewoon niet welkom is’ in dit seizoen van De Oranjewinter. De 75-jarige oud-verslaggever vindt dat Hendriks niks te verwijten valt en alle ‘heisa’ niet verdient.

Hendriks is tussen 29 december en 16 januari iedere werkdag op SBS6 te zien met haar talkshow De Oranjewinter. Waar ze voorheen altijd werd bijgestaan door Van Gelder, zou de voormalig commentator deze winter niet aanschuiven. Hendriks liet in een interview met De Telegraaf weten dat dit ‘met vakanties te maken heeft’.

Woensdag liet Van Gelder weten aan MediaCourant dat dit niet klopt, maar dat hij ‘gewoon niet welkom is’. “Ik heb deze uitleg van Frans Klein van Talpa gekregen: ‘Het team heeft mij laten weten vooralsnog met een andere basis te beginnen, zonder jou dus’”, zo kreeg Van Gelder te horen. Verschillende mediakenners spraken schande van de leugen van Hendriks.

Een dag later besloot Van Gelder op X te reageren op de ophef rondom zijn uitspraken. “Ik lees de meest vreemde artikelen in de media over mijn afwezigheid bij De Oranjewinter”, begint de voormalig verslaggever. “De redactie heeft besloten om mij deze cyclus niet uit te nodigen. Daar is niets vreemds aan. Ik ben freelancer. Hélène valt niets te verwijten. Zij verdient alle heisa niet”, besluit hij.