Nicky van der Gijp heeft donderdagavond vermoedelijk voor grote frustratie gezorgd bij zijn vader René van der Gijp. In het programma De Oranjewinter, dat gepresenteerd wordt door Hélène Hendriks, werd namelijk live een nummer gedraaid dat Van der Gijp ooit heeft uitgebracht.
René van der Gijp verwierf landelijke bekendheid als voetballer en voetbalanalist, maar bracht in het verleden ook een carnavalskraker uit. Het gaat om het nummer Geef me hoop Jomanda, een cover van Give Me Hope Joanna. Het liedje van de voormalig rechtsbuiten haalde zelfs de Nederlandse Top 40.
Woensdag in De Oranjewinter werd het nummer aangehaald en gedraaid: "Ik denk dat hij me vermoordt als hij dit hoort. Hij vindt het vré-se-lijk", geeft zijn zoon Nicky van der Gijp toe. "Altijd als we op vakantie gaan, zet ik dit op. Hij heeft ooit een heel album geschreven, dat hebben we nog ergens van Marktplaats kunnen kopen. Mario Been staat erop, Ruud Gullit volgens mij ook. Het is nergens meer terug te vinden, behalve dit nummer", doelt hij op Geef me hoop Jomanda.
Nicky van der Gijp, tegenwoordig vaak te gast als voetbalanalist op televisie, vervolgt: "Het was ergens in de hele donkere dagen na zijn voetbalcarrière. Ik vind het zo leuk om dit altijd op te zetten."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.