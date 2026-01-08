Live voetbal

Carnavalskraker van René van der Gijp gedraaid op televisie: 'Hij vindt dit vreselijk'

Rene van der Gijp bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 januari 2026, 10:19

Nicky van der Gijp heeft donderdagavond vermoedelijk voor grote frustratie gezorgd bij zijn vader René van der Gijp. In het programma De Oranjewinter, dat gepresenteerd wordt door Hélène Hendriks, werd namelijk live een nummer gedraaid dat Van der Gijp ooit heeft uitgebracht.

René van der Gijp verwierf landelijke bekendheid als voetballer en voetbalanalist, maar bracht in het verleden ook een carnavalskraker uit. Het gaat om het nummer Geef me hoop Jomanda, een cover van Give Me Hope Joanna. Het liedje van de voormalig rechtsbuiten haalde zelfs de Nederlandse Top 40.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag in De Oranjewinter werd het nummer aangehaald en gedraaid: "Ik denk dat hij me vermoordt als hij dit hoort. Hij vindt het vré-se-lijk", geeft zijn zoon Nicky van der Gijp toe. "Altijd als we op vakantie gaan, zet ik dit op. Hij heeft ooit een heel album geschreven, dat hebben we nog ergens van Marktplaats kunnen kopen. Mario Been staat erop, Ruud Gullit volgens mij ook. Het is nergens meer terug te vinden, behalve dit nummer", doelt hij op Geef me hoop Jomanda.

Nicky van der Gijp, tegenwoordig vaak te gast als voetbalanalist op televisie, vervolgt: "Het was ergens in de hele donkere dagen na zijn voetbalcarrière. Ik vind het zo leuk om dit altijd op te zetten."

➡️ Meer nieuws over René en Nicky van der Gijp

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nicky van der Gijp

Van der Gijp waarschuwt Ajax: 'Daley Blind terughalen? Écht niet doen!'

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
James Milner in het shirt van Brighton & Hove Albion

Fraaie mijlpaal voor James Milner (40): routinier speelt 650ste Premier League-wedstrijd

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
Ferran Torres viert een treffer bij Barcelona - Athletic Bilbao

Barcelona overklast Athletic en bereikt finale Spaanse Supercopa

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
8 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
42 Reacties
52 Dagen lid
73 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik snap wel dat René Van der Gijp het er liever niet over wil hebben, haha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
42 Reacties
52 Dagen lid
73 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik snap wel dat René Van der Gijp het er liever niet over wil hebben, haha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel