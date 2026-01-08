Nicky van der Gijp heeft donderdagavond vermoedelijk voor grote frustratie gezorgd bij zijn vader René van der Gijp. In het programma De Oranjewinter, dat gepresenteerd wordt door Hélène Hendriks, werd namelijk live een nummer gedraaid dat Van der Gijp ooit heeft uitgebracht.

René van der Gijp verwierf landelijke bekendheid als voetballer en voetbalanalist, maar bracht in het verleden ook een carnavalskraker uit. Het gaat om het nummer Geef me hoop Jomanda, een cover van Give Me Hope Joanna. Het liedje van de voormalig rechtsbuiten haalde zelfs de Nederlandse Top 40.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag in De Oranjewinter werd het nummer aangehaald en gedraaid: "Ik denk dat hij me vermoordt als hij dit hoort. Hij vindt het vré-se-lijk", geeft zijn zoon Nicky van der Gijp toe. "Altijd als we op vakantie gaan, zet ik dit op. Hij heeft ooit een heel album geschreven, dat hebben we nog ergens van Marktplaats kunnen kopen. Mario Been staat erop, Ruud Gullit volgens mij ook. Het is nergens meer terug te vinden, behalve dit nummer", doelt hij op Geef me hoop Jomanda.

Nicky van der Gijp, tegenwoordig vaak te gast als voetbalanalist op televisie, vervolgt: "Het was ergens in de hele donkere dagen na zijn voetbalcarrière. Ik vind het zo leuk om dit altijd op te zetten."