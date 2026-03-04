De Braziliaanse influencer Lary Simões heeft via sociale media bekendgemaakt dat het kindje dat zij met verwachtte, het niet heeft gered. Het meisje, dat de naam Melissa zou krijgen, is overleden voordat zij ter wereld kon komen.

Memphis en Simões kwamen vorig jaar oktober voor het eerst uitgebreid in de publiciteit. De influencer onthulde destijds zwanger te zijn van de Oranje-international, nadat zij elkaar in februari van dat jaar hadden leren kennen tijdens het verjaardagsfeest van de voetballer in São Paulo. Hoewel er aanvankelijk sprake leek te zijn van radiostilte tussen de twee, werd in november gemeld dat Memphis contact had opgenomen om de situatie op een goede manier op te lossen.

Simões deelt emotioneel bericht op Instagram

Simões deelde haar verdriet in een emotionele verklaring op haar sociale kanalen, waarin zij stilstond bij de korte tijd dat zij het kindje bij zich droeg. "Je kwam voor een moment in deze wereld, maar mijn ziel werd voor altijd getekend. Mijn lichaam was het thuis van een engeltje", zo schrijft de Braziliaanse. De influencer omschrijft het verlies als een zware beproeving die zij in stilte heeft moeten ondergaan.

"Ik was moeder, in stilte, in het heilige. Jouw aanwezigheid en jouw gezelschap maakten al deel uit van mij", aldus Simões.

'Melissa, je zult nooit worden vergeten'

"Vergeef me dat ik niet sterk genoeg was om je ter wereld te brengen, mijn dochter. Melissa, je zult nooit worden vergeten!", zo klinkt het hartverscheurend. "De hemel heeft zijn engeltje weer teruggekregen en ik heb een eeuwig litteken van liefde gekregen", zo besluit zij haar bericht.