Live voetbal

Dochter van Memphis Depay en Lary Simões overleden voor geboorte

Memphis Depay en Lary Simões
Foto: © Imago/Metropoles
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
4 maart 2026, 08:58   Bijgewerkt: 09:26

De Braziliaanse influencer Lary Simões heeft via sociale media bekendgemaakt dat het kindje dat zij met Memphis Depay verwachtte, het niet heeft gered. Het meisje, dat de naam Melissa zou krijgen, is overleden voordat zij ter wereld kon komen.

Memphis en Simões kwamen vorig jaar oktober voor het eerst uitgebreid in de publiciteit. De influencer onthulde destijds zwanger te zijn van de Oranje-international, nadat zij elkaar in februari van dat jaar hadden leren kennen tijdens het verjaardagsfeest van de voetballer in São Paulo. Hoewel er aanvankelijk sprake leek te zijn van radiostilte tussen de twee, werd in november gemeld dat Memphis contact had opgenomen om de situatie op een goede manier op te lossen. 

Simões deelt emotioneel bericht op Instagram

Artikel gaat verder onder video

Simões deelde haar verdriet in een emotionele verklaring op haar sociale kanalen, waarin zij stilstond bij de korte tijd dat zij het kindje bij zich droeg. "Je kwam voor een moment in deze wereld, maar mijn ziel werd voor altijd getekend. Mijn lichaam was het thuis van een engeltje", zo schrijft de Braziliaanse. De influencer omschrijft het verlies als een zware beproeving die zij in stilte heeft moeten ondergaan.

"Ik was moeder, in stilte, in het heilige. Jouw aanwezigheid en jouw gezelschap maakten al deel uit van mij", aldus Simões. 

'Melissa, je zult nooit worden vergeten'

"Vergeef me dat ik niet sterk genoeg was om je ter wereld te brengen, mijn dochter. Melissa, je zult nooit worden vergeten!", zo klinkt het hartverscheurend. "De hemel heeft zijn engeltje weer teruggekregen en ik heb een eeuwig litteken van liefde gekregen", zo besluit zij haar bericht.

➡️ Meer nieuws over Memphis Depay

Post van RealityFBI Memphis Depay en Lary Simoes
© RealityFBI

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jesse Lingard

Jesse Lingard wordt na interesse van Feyenoord ploeggenoot van Depay bij Corinthians

  • zo 1 maart, 09:56
  • 1 mrt. 09:56
Memphis Depay

Teamgenoten Memphis Depay roeren zich na vermeend racisme van Prestianni

  • do 26 februari, 16:01
  • 26 feb. 16:01
Gesprekken met Depay doorslaggevend voor komst Labyad naar Corinthians

Gesprekken met Depay doorslaggevend voor komst Labyad naar Corinthians

  • di 24 februari, 21:08
  • 24 feb. 21:08
8 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws