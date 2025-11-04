heeft contact opgenomen met de Braziliaanse influencer en lifestylejournalist Lary Simões. Dat schrijft ze in een nieuw statement op haar Instagram Stories. Simões verkondigde eerder dat de Oranje-international haar zwanger zou hebben gemaakt, waarna hij ieder contact besloot te mijden.

Afgelopen vrijdag werd Memphis plotseling onderwerp van een mediastorm in Brazilië. De 31-jarige aanvaller zou Simões zwanger hebben gemaakt, waarna hij besloot om al het contact te verbreken. Volgens showbizzjournalist Fábia Oliveira ontmoetten Depay en Simões elkaar in februari tijdens het verjaardagsfeest van de voetballer in São Paulo. De twee zouden sindsdien regelmatig contact hebben gehad. Ongeveer een maand geleden ontdekte Simões dat ze zwanger was. “Volgens mensen uit haar omgeving reageerde Memphis slecht op het nieuws en distantieerde hij zich volledig”, schreef Oliveira.

Waar Memphis zich nog altijd in nevelen hult, daar is Simões nu met een nieuwe verklaring gekomen op haar Instagram. "Hoi allemaal, ik laat deze verklaring hier achter om te reageren op iedereen die vragen stelt en op de media die mij om interviews vragen, want ik zal verder geen uitspraken doen over dit onderwerp”, aldus Simões.

Memphis neemt contact op met Simões

Vervolgens legt Simões uit dat Memphis inmiddels contact heeft opgenomen met haar. "We gaan proberen dit op de beste manier op te lossen. Er zijn situaties en wonden die moeilijker te helen zijn, en ieder mens heeft zijn eigen manier om te reageren en ermee om te gaan. Het is een lang proces en soms helaas onbereikbaar. Dank aan iedereen die mij positieve energie en steun heeft gestuurd. Het leven gaat door”, besluit ze.