Corinthians wil het contract van verlengen. Dat meldt ESPN. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal beschikt over een contract tot juli 2026, maar als het aan de Braziliaanse club ligt dan plakt Memphis er nog een langere periode aan vast. Wel blijft Corinthians zich richten op het nakomen van de betaalafspraken met Memphis, voordat er een nieuw contract komt.

Memphis streek in september 2024 neer bij het Braziliaanse Corinthians, nadat hij transfervrij was na zijn vertrek bij Atlético Madrid. Na een stroef begin raakte de spits al snel op dreef voor de Braziliaanse club. Inmiddels staat de teller op 53 officiële wedstrijden voor de Braziliaanse club, waarin hij goed was voor vijftien treffers en veertien assists.

Eerder kwam al naar buiten dat Memphis zelf zijn contract dolgraag wilde verlengen bij Corinthians. "Ik ben hier graag, ik zou mijn contract graag verlengen, maar er zijn ook dingen die gezegd moeten worden", werd de aanvaller geciteerd door Fiel Mancete. Alleen vanuit de club werd er nog geen haast gemaakt met de contractverlenging. Inmiddels hangt de vlag er anders bij en zou ook Corinthians ervoor open staan om het contract te verlengen, weet het Braziliaanse ESPN.

“De mensen bij Corinthians begrijpen dat als hij bij Corinthians speelt zoals hij in Nederland speelt en gelukkig is, dat goed is voor Corinthians. Er is geen sprake van dat hij goed speelt in Nederland en niet bij Corinthians. Dat is de dagelijkse realiteit van de club. Wat de toekomst van Memphis betreft, heeft Corinthians er alle belang bij om zijn contract te verlengen. Het is een kwestie van gaan zitten en kijken wat er gaat gebeuren. Gaan ze een contract met een lager bedrag aanbieden? Niemand bij Corinthians gelooft daarin", aldus journalist André Hernan.

Collega-journalist Bruno Andrade benadrukt dat Memphis gelukkig is bij Corinthians en openstaat voor een contractverlenging, maar dat de aanvaller ook niet onwelwillend tegenover een terugkeer in Europa staat. Volgens hem zal het er ook van afhangen wat Corinthians Memphis te bieden heeft. Daarnaast speelt ook de financiële situatie van de Braziliaanse club een rol, aangezien het ook nog schulden heeft openstaan bij zaakwaarnemers van andere spelers en clubs. Dit heeft dan ook invloed bij het verlengen van contracten, maar ook bij nieuwe contracten.

