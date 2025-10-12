was niet blij om gewisseld te worden in de wedstrijd tussen Nederland en Finland (4-0), zo viel de analisten van de NOS op. De aanvaller was in de eerste helft goed voor een doelpunt en twee assists, waarna hij in minuut 62 werd afgelost door Wout Weghorst.

Te zien was dat Depay met een wat teleurgestelde blik het veld verliet. “We zagen Memphis gewisseld worden. Dat vindt hij echt niet leuk, hè?”, werpt presentator Gert van ’t Hof dan ook op. Rafael van der Vaart antwoordt lachend: “Nee, dat is een typische spits natuurlijk, die gewoon elke minuut op het veld wil staan. Hij deed geen gekke dingen, maar je zag meteen dat hij dacht: potverdikkie.”

Artikel gaat verder onder video

Pierre van Hooijdonk vult aan: “Misschien wilde hij wel een langdurig applaus, door zo langzaam van het veld te lopen.” Van Hooijdonk vond Depay ‘goed’ spelen. “Ik vond hem in de combinatie sterk. De samenwerking met Malen en Kluivert vond ik met name in de eerste helft goed verlopen. Eén keer raken, het onverwachte doen, als dat allemaal goed valt, dan gaat een aanval heel snel. Dat is gewoon niet te verdedigen. Dan snijd je erdoorheen, met een heleboel kansen als resultaat.”

Depay bereidde in de achtste minuut het openingsdoelpunt van Donyell Malen voor. Het was zijn 34ste assist, waarmee hij Wesley Sneijder (33) voorbijstak als speler met de meeste assists in de geschiedenis van Oranje. In de zeventiende minuut gaf Depay nóg een assist: uit zijn vrije trap kopte Virgil van Dijk de 2-0 binnen. Later in de eerste helft maakte Depay uit een penalty de 3-0. Het was het 54ste doelpunt voor de topscorer aller tijden van Oranje.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.