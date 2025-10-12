Memphis Depay schrijft historie: na doelpuntenrecord ook meeste assists in Oranje

De wedstrijd tussen Nederland en Finland heeft voor een historisch randje. Hij werd zondagavond de speler met de meeste assists voor het Nederlands elftal, sinds de meting in 1978.

Depay bereidde in de achtste minuut het openingsdoelpunt van Donyell Malen voor. Het was zijn 34ste assist, waarmee hij Wesley Sneijder (33) voorbijstak. In de zeventiende minuut gaf Depay nóg een assist: uit zijn vrije trap kopte Virgil van Dijk de 2-0 binnen. Later in de eerste helft maakte Depay uit een penalty de 3-0.

Zo is Depay niet alleen topscorer aller tijden van Oranje, met 54 treffers, maar ook de speler met de meeste assists. In de top vijf staan verder Rafael van der Vaart, Arjen Robben (allebei 28 assists) en Dennis Bergkamp (24).

