heeft donderdag de tongen losgemaakt met een cryptische post op Instagram. Feyenoord-fans online gissen massaal naar de bedoelingen van de Algerijnse aanvaller van de Rotterdammers.

Hadj Moussa deelt donderdag, daags na de uitschakeling van Feyenoord door sc Heerenveen in de zestiende finales van de TOTO KNVB Beker (2-3), een foto van zichzelf uit de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Ajax (2-0 nederlaag). Daarbij plaatst de rechtsbuiten een emoji van een gezicht dat spreekt.

Hadj Moussa maakt verder niet duidelijk wat hij bedoelt met de post. Fans van Feyenoord en andere voetballiefhebbers kunnen de post echter onmogelijk los zien van de kritiek die Hadj Moussa en zijn teamgenoten de afgelopen tijd over zich heen kregen, na de dramatische resultaten van de Rotterdamse club.

Feyenoord verloor acht van zijn laatste elf wedstrijden in alle competities. Het team van hoofdtrainer Robin van Persie heeft in de Eredivisie negen punten minder dan koploper PSV en is in de Europa League nagenoeg uitgeschakeld. Woensdag sneuvelden de Rotterdammers in het bekertoernooi tegen sc Heerenveen.

De Instagram-post van Hadj Moussa is een hot topic op social media. Fans van Feyenoord speculeren volop over de boodschap achter de post en uiten daarover hun ongenoegen en ergernis: