Feyenoord-fans ergeren zich aan post van Anis Hadj Moussa in Johan Cruijff ArenA

Quinten Timber Anis Hadj Moussa FCSB Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
18 december 2025, 18:56   Bijgewerkt: 19:30

Anis Hadj Moussa heeft donderdag de tongen losgemaakt met een cryptische post op Instagram. Feyenoord-fans online gissen massaal naar de bedoelingen van de Algerijnse aanvaller van de Rotterdammers.

Hadj Moussa deelt donderdag, daags na de uitschakeling van Feyenoord door sc Heerenveen in de zestiende finales van de TOTO KNVB Beker (2-3), een foto van zichzelf uit de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Ajax (2-0 nederlaag). Daarbij plaatst de rechtsbuiten een emoji van een gezicht dat spreekt.

Hadj Moussa maakt verder niet duidelijk wat hij bedoelt met de post. Fans van Feyenoord en andere voetballiefhebbers kunnen de post echter onmogelijk los zien van de kritiek die Hadj Moussa en zijn teamgenoten de afgelopen tijd over zich heen kregen, na de dramatische resultaten van de Rotterdamse club.

Feyenoord verloor acht van zijn laatste elf wedstrijden in alle competities. Het team van hoofdtrainer Robin van Persie heeft in de Eredivisie negen punten minder dan koploper PSV en is in de Europa League nagenoeg uitgeschakeld. Woensdag sneuvelden de Rotterdammers in het bekertoernooi tegen sc Heerenveen.

De Instagram-post van Hadj Moussa is een hot topic op social media. Fans van Feyenoord speculeren volop over de boodschap achter de post en uiten daarover hun ongenoegen en ergernis:

Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans

Van Persie over gesprek met fans: 'Ik vind dat ik daar moet staan'

Luciano Valente baalt van de tegentreffer van Heerenveen

Heerenveen schakelt Feyenoord uit, Van Persie en Bijlow in gesprek met boze fans

Bas Nijhuis

Feyenoord-fans woest: Bas Nijhuis ziet zuivere penalty over het hoofd

FrankdeG
362 Reacties
32 Dagen lid
1.254 Likes
FrankdeG
  • 5
    + 1
avatar

Die jongen had het gewoon geweldig naar zijn zin in de Arena. Eindelijk eens in een echt mooi modern stadion gespeeld met een publiek dat echt achter de club staat en niet zo muisstil is elke thuiswedstrijd. Die jongen genoot gewoon even. Leefde zijn droom om in de Arena te zijn. Gun het hem ook eens.

FrankdeG
362 Reacties
32 Dagen lid
1.254 Likes
FrankdeG
  • 2
    + 1
avatar

voor de oproepkraaier moet je bij ene r. van persie zijn of d. te kloese.

boyke
1.152 Reacties
985 Dagen lid
6.023 Likes
boyke
  • 1
    + 1
avatar

de oproerkraaier weer in actie of zoals ze vroeger noemde de stadsomroeper

FC Bal op het dak
90 Reacties
25 Dagen lid
369 Likes
FC Bal op het dak
  • 4
    + 1
avatar

Hij wijst naar zijn rugnummer in dit geval broek-nummer 23 oftewel de uitslag van afgelopen donderdag. kan hadj Moussa in de toekomst kijken??

ERIMIR
4.163 Reacties
529 Dagen lid
39.109 Likes
ERIMIR
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat je gelijk hebt wijzen naar de uitslag. Volgens mij heeft die het pas vandaag gepost.

21
589 Reacties
42 Dagen lid
1.445 Likes
21
  • 0
    + 1
avatar

Hier maak ik me dus totaal niet druk om. Gelukkig zijn er nog mensen die hun energie kwijt kunnen aan een Instagramfoto van Hadj Moussa. Ondertussen pakken zich donkere wolken samen boven De Kuip. Ik hoop oprecht dat Feyenoord snel wakker wordt.

LesserMagic
27 Reacties
1.178 Dagen lid
127 Likes
LesserMagic
  • 0
    + 1
avatar

Waar mensen zich al niet druk om kunnen maken.

