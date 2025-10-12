Oranje voetbalt zich eenvoudig naar zege op Finland, Memphis record rijker

Oranje heeft zondagavond zeer goede zaken gedaan door Finland met 4-0 te verslaan. Daardoor kan het team van Ronald Koeman zich kwalificeren voor het WK van 2026 in de volgende interland, uit bij Polen.

Nederland liet er tegen Finland geen gras over groeien. Het team van Oranje ging direct in de aanval en na acht minuten resulteerde dat al in de 1-0. Donyell Malen combineerde met Justin Kluivert en Memphis Depay, waarna eerstgenoemde uiteindelijk vanaf de zestienmeter fraai raak schoot met zijn rechter. Door dat doelpunt werd Memphis de speler met de meeste assists ooit voor Oranje.

Nederland had de smaak te pakken en bleef druk uitoefenen op de defensief ingestelde opponent. Dat leverde meerdere kansen op, met de grootste voor Virgil van Dijk. Na 17 minuten mocht de centrale verdediger van Liverpool een vrije trap van Memphis van dichtbij vrij inknikken, waardoor het 2-0 werd.

Oranje bleef vervolgens aanvallen, maar wel op een licht tammere manier. Het bleef intensief spelen, maar creëerde minder kansen dan ervoor. In de 33e minuut kreeg Malen nog een fraaie kopkans, maar de Villa-aanvaller knikte naast. Een paar minuten later kwam de 3-0 wel op het scorebord. Eerst knikte Jurriën Timber vanuit een corner op de lat, waarna Van Dijk een nieuwe hoekschop forceerde. Een halve minuut later schoot Memphis de bal tegen de hand van een Finse verdediger aan. De speler van Corinthians schoot de penalty eenvoudig binnen. Finland drukte na dit doelpunt iets aan, maar de ruststand bleef 3-0.

Na rust zakte het tempo flink weg. Af en toe was er een klein kansje te zien, maar dat had niet veel om het lijf. Beide ploegen leken een 3-0 wel oké te vinden, maar Gakpo had nog andere plannen. In de 84e minuut gaf invaller Xavi Simons de bal aan de Liverpool-aanvaller mee, die verwoestend uithaalde. De bal zocht de kruising, maar belandde op de binnenkant van de linkerpaal. Daarmee tekende Oranje voor de einduitslag: 4-0.

Als Polen vanavond wint in en tegen Litouwen, zal de beslissing vallen op 14 november. Mocht Nederland in Warschau, Polen minimaal een punt pakken, is WK-kwalificatie zeker.