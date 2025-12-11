Corinthians heeft in de nacht van woensdag op donderdag een belangrijke stap gezet naar de finale van de Braziliaanse beker. Aan de hand van matchwinner werd er met 0-1 gewonnen van Cruzeiro in de eerste halve finale.

Memphis maakte afgelopen zondag in de laatste speelronde zijn rentree bij Corinthians, nadat hij de drie duels daarvoor had gemist vanwege een knieblessure. Het seizoen in Brazilië is nog niet voorbij, want na de dertiende plaats in de competitie strijdt Corinthians nog om de Braziliaanse beker.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen nacht zette de Braziliaanse club aan de hand van Memphis een belangrijke stap richting de finale. Na 21 minuten spelen maakte Memphis na doorkoppen van aanvalspartner Yuri Alberto de enige treffer van de wedstrijd. In de openingsfase had voormalig PSV-doelman Cássio met een redding de 0-1 nog voorkomen. Cruzeiro kreeg nog de nodige kansen, maar het bleef bij 0-1. Komende zondag wordt de return gespeeld.

Memphis verrast na afloop met interview in het Portugees

Na afloop had de Oranje-international nog een verrassing in petto voor de Braziliaanse media. Memphis deed namelijk zijn eerste interview in het Portugees. "Dit was een heel belangrijke, moeilijke wedstrijd. Cruzeiro is een goed team, maar wij scoorden en verdedigden goed", vertelde hij tegenover Globo TV. "Nu is het tijd om uit te rusten, te herstellen en ons voor te bereiden voor de volgende wedstrijd."