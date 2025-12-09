Ajax hoopt zich deze winter te versterken met , zo meldt ESPN. De Amsterdammers zien in de aanvoerder van FC Groningen de ideale nieuwe controleur. De verwachting is echter dat de noorderlingen hoog in de boom gaan zitten.

Sinds het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford is Ajax op zoek naar een nieuwe ervaren verdedigende middenvelder. Afgelopen zomer werd deze niet gehaald; in plaats daarvan besloot Alex Kroes de talentvolle James McConnell te huren van Liverpool. Hij wist tot dusver nog geen potten te breken in Amsterdam, dus wil Ajax deze winter een nieuwe poging wagen voor een goede controleur.

Volgens ESPN is Resink hier een belangrijke kandidaat voor. De middenvelder is voetballend sterk, betrouwbaar, heeft duelkracht en is een leider, waarmee hij perfect in het profiel van Ajax past. ESPN omschrijft hem zelfs als de ‘gedroomde versterking’ van de Amsterdammers in de winterstop. Na afloop van Ajax - FC Groningen (2-0) ging Resink al in op de interesse van de hoofdstedelingen. “Ik ga er wel vanuit dat ik gewoon het seizoen hier afmaak”, zo liet de 22-jarige rechtspoot weten.

Resink heeft met FC Groningen afspraken gemaakt over een transfer, maar die afspraken gaan pas in de zomer van 2026 in. Daardoor kan de Trots van het Noorden in januari vragen voor Resink wat het wil. Gezien de huidige stand in de Eredivisie is de kans heel groot dat Groningen hoog in de boom gaat zitten, zo stelt ESPN. De ploeg van Dick Lukkien staat op dit moment zesde met 23 punten, drie minder dan nummer vier Ajax. Volgens ESPN is het daardoor goed mogelijk dat Resink onhaalbaar is voor de Amsterdammers, die dan waarschijnlijk komende zomer terugkeren voor de controleur.