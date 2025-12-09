Live voetbal 1

Ajax droomt van winterse komst Resink, Groningen hoog in de boom

Stije Resink in actie voor FC Groningen
Foto: © Imago
9 december 2025, 16:29

Ajax hoopt zich deze winter te versterken met Stije Resink, zo meldt ESPN. De Amsterdammers zien in de aanvoerder van FC Groningen de ideale nieuwe controleur. De verwachting is echter dat de noorderlingen hoog in de boom gaan zitten.

Sinds het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford is Ajax op zoek naar een nieuwe ervaren verdedigende middenvelder. Afgelopen zomer werd deze niet gehaald; in plaats daarvan besloot Alex Kroes de talentvolle James McConnell te huren van Liverpool. Hij wist tot dusver nog geen potten te breken in Amsterdam, dus wil Ajax deze winter een nieuwe poging wagen voor een goede controleur.

Artikel gaat verder onder video

Volgens ESPN is Resink hier een belangrijke kandidaat voor. De middenvelder is voetballend sterk, betrouwbaar, heeft duelkracht en is een leider, waarmee hij perfect in het profiel van Ajax past. ESPN omschrijft hem zelfs als de ‘gedroomde versterking’ van de Amsterdammers in de winterstop. Na afloop van Ajax - FC Groningen (2-0) ging Resink al in op de interesse van de hoofdstedelingen. “Ik ga er wel vanuit dat ik gewoon het seizoen hier afmaak”, zo liet de 22-jarige rechtspoot weten.

Resink heeft met FC Groningen afspraken gemaakt over een transfer, maar die afspraken gaan pas in de zomer van 2026 in. Daardoor kan de Trots van het Noorden in januari vragen voor Resink wat het wil. Gezien de huidige stand in de Eredivisie is de kans heel groot dat Groningen hoog in de boom gaat zitten, zo stelt ESPN. De ploeg van Dick Lukkien staat op dit moment zesde met 23 punten, drie minder dan nummer vier Ajax. Volgens ESPN is het daardoor goed mogelijk dat Resink onhaalbaar is voor de Amsterdammers, die dan waarschijnlijk komende zomer terugkeren voor de controleur.

Ajax-speler Rayane Bounida

Imke Courtois vreest: 'Strijd om Rayane Bounida gaat losbarsten'

Feyenoord-speler Quinten Timber

Rob Jansen: 'Quinten Timber gaat weg bij Feyenoord'

Ajax-spits Wout Weghorst

Ajax mist Weghorst, Taylor en Sutalo tegen FK Qarabag

FrankdeG
224 Reacties
22 Dagen lid
542 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Benieuwd. Resink in het huidige seizoen al aangetoond de beste Groningen speler te zijn sinds Pepi. Logisch dat ze hun grote parel niet zomaar laten gaan.

dilima1966
2.865 Reacties
911 Dagen lid
15.804 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Resink gaat niet komen die wordt te duur voor ajax Groningen zal echt veel vragen voor hem wat ajax niet kan ophoesten

0laf
1.007 Reacties
1.170 Dagen lid
5.408 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Precies de controleur met internationale ervaring (hij is al een keer zonder ouders op vakantie geweest) die ze zoeken.

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
15
2
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

