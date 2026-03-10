Carla Ward, de bondscoach van de vrouwen van Ierland, baalt van de Nederlandse bondscoach Arjan Veurink en de KNVB. Volgens Ward deden zich rond het onderlinge WK-kwalificatieduel, dat een kleine zege voor Nederland opleverde, een aantal 'respectloze' gebeurtenissen voor.

De Oranje Leeuwinnen waren afgelopen zaterdag in Stadion Galgenwaard in Utrecht met 2-1 te sterk voor de Ierse vrouwen. Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg) opende in de eerste helft de score en tekende een kleine tien minuten voor tijd ook voor de winnende goal, nadat Katie McCabe de stand vlak na rust uit een discutabele benutte penalty weer gelijk had getrokken. Door de zege komt Nederland op vier punten uit twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het WK van 2027 in Brazilië.

Tegenover The Irish Independent laat Ward haar ongenoegen blijken over de gang van zaken rond de wedstrijd. Na het laatste fluitsignaal wilde de Ierse bondscoach haar Nederlandse collega feliciteren met de zege, maar was Veurink volgens haar in geen velden of wegen te bekennen. De Nederlandse keuzeheer was zich overigens van geen kwaad bewust: "Nee, absoluut niet. Zoals je kon zien stonden er veel oud-internationals op het veld", verwijst Veurink in een reactie naar de zestien voormalige Leeuwinnen die na het duel in het zonnetje werden gezet. "Ik heb Carla twintig minuten voor de wedstrijd nog gesproken, toen heb ik haar de hand geschud. Dus er is echt niks gebeurd", aldus Veurink.

Ward houdt echter vol dat er 'een aantal respectloze zaken' hebben voorgevallen rond het duel met Oranje. Zo was de technische staf van Ierland absoluut niet te spreken over het feit dat het veld in Utrecht zowel voor de wedstrijd als na de warming-up én in de rust gesproeid werd. "De etiquette schrijft voor dat dat alleen gebeurt als beide teams daarmee akkoord gaan. Ierland houdt vol dat zij daar geen toestemming voor hebben gegeven", zo valt te lezen. Een besproeid veld is in het voordeel van de voetballend betere ploeg, in dit geval Nederland, zo redeneert men in Ierland. De KNVB laat in een reactie aan de Ierse krant echter weten dat het sproeien is afgestemd met zowel de UEFA als een vertegenwoordiger van de Ierse ploeg.