KNVB krimpt Eredivisie vrouwen in: 'Sportieve kwaliteit verhogen'

De Eurojackpot Vrouwen Eredivisie wordt met ingang van het seizoen 2026/27 ingekrompen van twaalf naar tien teams, zo meldt de KNVB in een persbericht. De voetbalbond past de opzet van de competitiepiramide aan in de hoop de 'sportieve kwaliteit van de competitie te verhogen'.

Momenteel zijn er nog twaalf vrouwenploegen actief op het hoogste niveau, maar daarvan zullen er aan het einde van het seizoen twee degraderen. De onderste posities op de ranglijst worden momenteel ingenomen door ADO Den Haag (elfde met zes punten) en Excelsior (twaalfde met vijf punten). NAC Breda staat met zeven punten op de tiende plaats en is dus eveneens nog lang niet veilig.

Vanaf komend seizoen is het competitiebestuur betaald voetbal óók verantwoordelijk voor het betaald vrouwenvoetbal in Nederland. De nieuwe opzet is dan ook 'in nauw overleg' met dat orgaan tot stand gekomen. "Een Eurojackpot Vrouwen Eredivisie met tien teams sluit aan bij de huidige ontwikkelfase van het betaald vrouwenvoetbal en is geen eindstation", schrijft de KNVB. "Gekozen is voor een format waarbij alle clubs drie keer tegen elkaar spelen, zonder play-offs. De licentie-eisen voor de clubs in de Eredivisie worden onderzocht en waar mogelijk versoepeld. Voor de Vrouwen Eerste en Vrouwen Tweede Divisie gelden (voorlopig) geen licentie-eisen", aldus de voetbalbond.

Wijzigingen Eerste en Tweede Divisie

Op het tweede niveau, de Eerste Divisie, wordt vanaf komend seizoen een promotierecht ingevoerd. "De komende twee seizoenen geldt dit uitsluitend voor de kampioen, mits dit een eerste elftal betreft en aan de geldende licentie-eisen voor de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie wordt voldaan", licht de KNVB toe. "De Tweede Divisie wordt opgesplitst in twee gelijkwaardige poules (A en B), elk met één promotieplek naar de Eerste Divisie. Dit versterkt de doorstroming en biedt ruimte voor verdere groei, waaronder nieuwe (jong-)teams. De huidige promotie- en degradatieregeling tussen de Tweede divisie en de Eerste divisie rond de winter- en zomerstop blijft van kracht."