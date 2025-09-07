Horrorstart voor vrouwenvoetbalclub HERA United in Vrouwen Eredivisie

HERA United debuteert zondag in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De nieuwe én eerste vrouwenvoetbalclub uit Amsterdam speelt uit tegen AZ Vrouwen, maar moest binnen twee minuten al een tegendoelpunt slikken van Fieke Kroese.

HERA United speelt dit seizoen voor het eerst in de Vrouwen Eredivisie. De eerste profclub voor vrouwen neemt de plek van Telstar Vrouwen en debuteerde zondag om 14.30 uur tegen AZ. Waar de ploeg van Ed Engelkes al binnen één minuut een grote kans kreeg, lag de bal er ruim een minuut later aan de andere kant in.

Artikel gaat verder onder video

Chinatsu Kira ging in de fout in de opbouw en zag AZ-spits Kroese optimaal profiteren. Zodoende moest HERA United al binnen twee minuten de allereerste officiële tegengoal slikken.

Twintig minuten later werd er opnieuw historie geschreven door de vrouwenvoetbalclub, toen Jannette van Belen de gelijkmaker voor haar rekening nam. Dat betekende vanzelfsprekend het eerste doelpunt voor de club van Marieke Visser, Barbara Barend en Susan van Geenen.