Live voetbal

Horrorstart voor vrouwenvoetbalclub HERA United in Vrouwen Eredivisie

HERA United debuteert in de Vrouwen Eredivisie
Foto: © ESPN
0 reacties
Luuk van Grinsven
7 september 2025, 15:01

HERA United debuteert zondag in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De nieuwe én eerste vrouwenvoetbalclub uit Amsterdam speelt uit tegen AZ Vrouwen, maar moest binnen twee minuten al een tegendoelpunt slikken van Fieke Kroese.

HERA United speelt dit seizoen voor het eerst in de Vrouwen Eredivisie. De eerste profclub voor vrouwen neemt de plek van Telstar Vrouwen en debuteerde zondag om  14.30 uur tegen AZ. Waar de ploeg van Ed Engelkes al binnen één minuut een grote kans kreeg, lag de bal er ruim een minuut later aan de andere kant in.

Artikel gaat verder onder video

Chinatsu Kira ging in de fout in de opbouw en zag AZ-spits Kroese optimaal profiteren. Zodoende moest HERA United al binnen twee minuten de allereerste officiële tegengoal slikken.

Twintig minuten later werd er opnieuw historie geschreven door de vrouwenvoetbalclub, toen Jannette van Belen de gelijkmaker voor haar rekening nam. Dat betekende vanzelfsprekend het eerste doelpunt voor de club van Marieke Visser, Barbara Barend en Susan van Geenen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

  • ma 1 september, 22:22
  • 1 sep. 22:22
René van der Gijp John Heitinga

René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

  • ma 1 september, 21:30
  • 1 sep. 21:30
Ajax-trainer John Heitinga en Hugo Borst

Borst ziet groot schandaal bij Heitinga: ‘Zoiets zeg je niet!’

  • ma 1 september, 12:21
  • 1 sep. 12:21
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel