In hun laatste competitiewedstrijd van het jaar strijden NEC en Ajax zaterdagavond om de derde plaats in de Eredivisie. Dick Schreuder, de trainer van NEC, heeft er zin in. Hij hoopt dat zijn ploeg beter voor de dag komt dan in het bekerduel met AFC, dat dankzij late doelpunten met 1-3 werd gewonnen.

“Uiteindelijk is het een mooie wedstrijd om mee af te sluiten, zeker als je dat thuis kunt doen, tegen een Ajax dat de laatste weken heel sterk is. We hebben er allemaal zin in”, vertelt Schreuder op de website van NEC. “Ajax is natuurlijk een topploeg. We verwachten een hele moeilijke wedstrijd. Ze kunnen heel goed voetballen, dat hebben we gezien. Ze hebben de organisatie verdedigend beter op orde, maar dat betekent niet dat ze alleen maar verdedigen. Ik heb ook veel goede aanvallen gezien. Ik pin me niet vast op één of twee wedstrijden; ik zie al weken een goed Ajax.”

NEC wil ook tegen Ajax zijn eigen spel spelen. “We zullen proberen dat op dezelfde manier te doen als altijd: aanvallen. En op het moment dat we de bal verliezen, moeten we verdedigend goed staan.”

Hoewel Schreuder kritisch is op het optreden van NEC in de midweekse bekerwedstrijd, zijn er volgens de trainer ook aanknopingspunten. “De spelers hebben laten zien dat de trainingsintensiteit die wij hanteren werkt. Je ziet dat spelers, ook zonder veel wedstrijdminuten, negentig minuten kunnen spelen. Dat betekent dat ze fit zijn. Dat is een groot compliment voor de medische en technische staf, de trainers en de performance-afdeling. Het totaalplaatje klopt en dat is belangrijk voor de rest van het seizoen.”

“We hebben ook gezien dat jonge spelers weer minuten hebben gemaakt, zoals Sam de Laat. Hij had het moeilijk, maar dat wisten we vooraf. Tegen een tegenstander die in een laag blok speelt, komt hij minder tot zijn recht en kan hij in kleine ruimtes minder toevoegen”, vervolgt Schreuder. “Toch heeft hij meegedaan en ook veel goede dingen laten zien. Zo kan ik eigenlijk over elke speler wel iets zeggen. Als team was het uiteindelijk niet goed genoeg. Maar individueel hebben we wel weer een aantal dingen gezien die goed waren. Dat nemen we mee richting de toekomst.”

Ahmetcan Kaplan en Jasper Cillessen

Voor de van Ajax gehuurde Ahmetcan Kaplan wordt het zaterdag een bijzondere wedstrijd. Waar hij weinig aan de bak kwam bij Ajax, ziet Schreuder hem als vaste waarde. “Vanaf dag één dat Kaplan binnenkwam, hebben we gezien dat hij zich heel goed ontwikkelt. Hij is een goede speler, met een goede persoonlijkheid. In het begin was hij heel erg op zichzelf, maar nu zie je dat hij steeds meer uit zichzelf komt. Op alle facetten ontwikkelt hij zich heel goed. Dat zie je in het spel, maar ook als je naar de data kijkt: hoe hij verdedigt, hoe hij medespelers aanspeelt, dat is gewoon heel goed. We hopen dat hij die lijn doorzet.”

Ook voor Jasper Cillessen is het duel bijzonder, al is het nog de vraag of hij erbij is. De reservekeeper van NEC miste de laatste vijf officiële wedstrijden, maar de kans bestaat dat hij tegen Ajax weer deel uitmaakt van de selectie. “Jasper was dinsdag niet fit genoeg, dus vandaag kijken we hoe dat ervoor staat richting morgen. Ouwejan is nog twijfelachtig, dat moeten we ook afwachten. Verder ziet het er in principe goed uit, behalve Youssef (El Kachati, red.).” Schreuder concludeert: “We zijn in één week twee keer richting het westen afgereisd en nu spelen we weer thuis. Dat is prettig. We hopen het jaar en de eerste seizoenshelft hier goed af te sluiten.”