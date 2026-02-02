Gerald Alders (20) staat in de belangstelling van Telstar. De Ajax-back kan het seizoen op huurbasis afmaken bij de promovendus, zo meldt De Telegraaf. Het is niet bekend of de club uit Velsen-Zuid een koopoptie bedongen heeft in de deal.

Alders is bij Ajax verre van een basisspeler dit seizoen. Hoewel hij na de aanstelling van trainer Fred Grim nog twee keer in de basis stond, tegen respectievelijk FC Utrecht en Excelsior (beide 2-1 nederlagen), moest hij daarna weer terug naar de bank. In totaal kwam Alders dit seizoen tot drie optredens in de Eredivisie en één in de Champions League voor de hoofdmacht. Bij Jong Ajax was hij met acht wedstrijden en één assist wel een vaste waarde. De verdediger heeft bij Ajax nog een doorlopend contract tot medio 2028, met een optie voor nog een jaar.

Moeizame periode en blessureleed

Vorig seizoen, in de tweede seizoenshelft, werd de talentvolle verdediger al verhuurd aan FC Twente. Deze periode werd echter gedomineerd door ernstig blessureleed. Eind februari 2025 liep Alders een zware beschadiging op aan de buitenmeniscus van zijn linkerknie, waarvoor hij op 28 februari 2025 werd geopereerd. Hoewel hij in mei 2025 nog verrassend snel zijn debuut maakte voor FC Twente, kwam hij uiteindelijk tot slechts drie optredens voor de club. In de zomer van 2025 keerde hij volledig hersteld terug bij Ajax, maar zijn toekomst staat onder druk door wisselvallige prestaties en de concurrentie.

Telstar vecht voor lijfsbehoud in Eredivisie

Telstar bivakkeert momenteel op de laatste plaats in de Eredivisie. Eerder deze winter versterkten de Witte Leeuwen zich al met Cedric Hatenboer van Anderlecht en Sem van Duijn van AZ, beide op huurbasis.