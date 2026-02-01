De supporters van Go Ahead Eagles hebben hun pijlen gericht op trainer Melvin Boel. Na het 1-1 gelijkspel op bezoek bij FC Volendam moest de coach van de Deventer club het ontgelden.

Dat meldt De Stentor zondagavond. De aanhang van Go Ahead Eagles was allesbehalve tevreden over het puntenverlies tegen de zogeheten Palingboeren. De club staat momenteel op een teleurstellende veertiende plaats in de Eredivisie.

Vanuit het uitvak werd zondagavond dan ook massaal geroepen om het vertrek van Boel. Ook journalisten zijn kritisch, met name op het wisselbeleid van de trainer.

Verdediger Alfons Sampsted kreeg twee gele kaarten en moest voortijdig het veld verlaten. Volgens journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost had Boel dat moeten voorkomen. "Boel vraagt om een oorwassing. Elke nitwit ziet dat Sampsted solliciteerde naar rood", schreef hij op sociale media.