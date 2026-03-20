Valentijn Driessen vindt het 'onverklaarbaar' dat bij Ajax op de bank is beland. De zelfopgeleide Bouwman (18) kwam rond de winterstop veelvuldig in actie, maar is zijn plaats de afgelopen maanden kwijtgeraakt aan .

De 1.98 meter lange Bouwman maakte in de eerste speelronde van het seizoen, in een thuiswedstrijd tegen Telstar (2-0 winst), zijn debuut in Ajax 1. Daarna moest hij tot begin december wachten op een nieuwe kans. Die kreeg hij in het duel met FC Groningen, dat vanwege grootschalig vuurwerk werd gestaakt en op dinsdag in een lege Johan Cruijff ArenA werd uitgespeeld. Bouwman tekende in die wedstrijd voor de 2-0 eindstand en bleef vervolgens een aantal weken staan, maar kwam na de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam (24 januari, 2-0) niet verder dan een korte invalbeurt tegen Fortuna Sittard (4-1) op Valentijnsdag.

Artikel gaat verder onder video

Zowel interim-trainer Fred Grim als zijn opvolger, Óscar García, kozen vooralsnog voor een centrum bestaande uit Sutalo en Youri Baas. Naar verwachting zullen zij zondag (14.30 uur) ook in de altijd beladen Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord weer op het opstellingsformulier staan. García gaf vrijdag op zijn persconferentie aan dat hij uiteindelijk attractief, aanvallend voetbal wil gaan spelen waarbij hoog op het veld druk wordt gezet, zoals de 'huisstijl' van Ajax ook min of meer dicteert. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt Driessen dat hij 'razend benieuwd' is of García dat tegen Feyenoord al in de praktijk gaat brengen.

"Maar: Sutalo, met dertig meter in zijn rug en hoog druk zetten, is kwetsbaar", brengt presentator Pim Sedee daarop in. "Het is heel simpel, dan zet je Sutalo gewoon op de bank en ga je gewoon met Bouwman uit de eigen opleiding spelen", reageert Driessen. "Die is niet anders gewend dan zo te voetballen. Maar hij is om één of andere onverklaarbare reden, vind ik dan, op de bank beland. Want ook een jonge speler mag een fout maken. Ineens is het Sutalo, Sutalo, Sutalo... Geen enkele wedstrijd dat hij veel indruk maakt. Het zal allemaal wel, maar ik zou het beter vinden voor Ajax als ze werk maken van de ontwikkeling van Bouwman, dan maar bezig blijven met Sutalo. Of je moet hem verkopen en dan is dát de reden waarom hij iedere week in actie kan komen", aldus de journalist.