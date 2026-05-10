Geld stroomt binnen: dit gaat Feyenoord verdienen in de Champions League

10 mei 2026, 19:20
Feyenoord-trainer Robin van Persie met het Champions League-logo
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie definitief binnen. Dat betekent een hoop extra inkomsten voor de club. Deelname aan de Champions League brengt namelijk miljoenen in het laatje in De Kuip. Een overzicht.

Ongeacht hoe Feyenoord gaat presteren in de Champions League kan de Rotterdamse club rekenen op de nodige miljoenen. Dat heeft onder meer te maken met de startpremie, die circa 18,6 miljoen euro bedraagt. Daarnaast leveren de tv-gelden en de UEFA-coëfficiënt Feyenoord extra inkomsten op. De coëfficiëntenranglijst wordt per club bijgehouden op basis van de prestaties in Europese toernooien in de afgelopen tien jaar. Hoe beter een club het in Europa doet, hoe groter het bedrag dat UEFA uitkeert.

De tv-gelden en coëfficiënt zouden Feyenoord samen een bedrag van ongeveer 17 miljoen euro opleveren. Dat betekent dat de Rotterdamse club, nog voordat er een bal is getrapt, al zo'n 35 miljoen euro opstrijkt dankzij plaatsing voor de Champions League.

Dat bedrag kan vervolgens flink oplopen. Winst in de league phase levert ongeveer 2,1 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor zo'n 700.000 euro. Eindigt Feyenoord bij de beste 24 clubs van de league phase, dan plaatst het zich voor de knock-outfase. Alleen al het bereiken van de tussenronde levert nog eens 1 miljoen euro extra op.

Daarnaast ontvangt Feyenoord inkomsten uit de ticketverkoop rond de vier Champions League-thuiswedstrijden in De Kuip. Daarmee kan het totaalbedrag verder oplopen met meerdere miljoenen. Na een jaar afwezigheid in het miljardenbal wacht de Rotterdammers daarmee opnieuw een bijzonder lucratief seizoen.

Heerlijke berichten dit.

the furyan
219 Reacties
164 Dagen lid
264 Likes
the furyan
of niet wat een bedragen he man man man. kunne we de fysio enzo ook mee oppeppen.

Quarlon
Quarlon
@the furyan dat is echt hard nodig inderdaad

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

