Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

Feyenoord heeft zondag in extremis de overwinning gepakt bij Fortuna Sittard (1-2). Lang leek het daar niet op, maar met twee late doelpunten doen de Rotterdammers zeer goede zaken in de race om plek twee.

In een druilerig Sittard ging de eerste helft vrij gelijkop. Feyenoord wilde vooral het spel maken, terwijl Fortuna loerde op de counter. Daarbij was het opvallend hoeveel ruimte Feyenoord geregeld in de rug liet. Via snelle tegenaanvallen konden de Limburgers er regelmatig gevaarlijk uitkomen. De grootste kans was voor Lance Duijvesteijn, die een een-op-een net niet kon verzilveren door een redding van Timon Wellenreuther. Zo waren er nog wel wat meer momentjes waar de Rotterdammers de restverdediging niet echt op orde hadden.

Feyenoord zette daar ook wel wat kansen tegenover, met een voortreffelijk spelende Oussame Targhalline. Naast het onderscheppen of beëindigen van enkele aanvallen van Fortuna stond de Marokkaan ook aan de basis van enkele fraaie Feyenoord-kansen. Ayase Ueda en Tobias van den Elshout misten de grootste kansen: vooral de volley van de Japanner, vlak bij het doel, had op doel gemoeten. Het was verrassend dat er bij rust nog niet gescoord was, maar een gelijke stand deed wel recht aan de verhoudingen op het veld.

Na rust begon Fortuna voortvarend aan het restant van de wedstrijd. Na enkele aanvallen viel dan ook de openingstreffer voor de thuisploeg. Dimitrios Limnios gaf fraai voor, waarna Kaj Sierhuis knap raak kopte. De wedstrijd kwam vervolgens niet echt los: Feyenoord kreeg niet echt controle over de wedstrijd.

Lang leek het erop als Fortuna de overwinning zou gaan grijpen, maar aan het einde van de wedstrijd viel het toch nog de kant van Feyenoord op. Eerst kreeg invaller Paul Gladon rood, vanwege een te hooggeheven been in de richting van Wellenreuther. Vervolgens gaven de Rotterdammers vol gas. Eerst kreeg Ueda een kopkans, die Branderhorst tot een redding dwong. In de rebound kon Tsuyoshi Watanabe binnenknikken: 1-1. En in minuut 90 viel het alsnog de kant van Feyenoord op. Givairo Read schoot van afstand en omdat zijn poging werd getoucheerd, viel de bal pardoes over Branderhorst heen. In de hoek van het veld kwamen alle spelers van Feyenoord in extase bij elkaar om de goal te vieren. De uitploeg hield stand en doet dus zeer goede zaken met deze overwinning.