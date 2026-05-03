AZ-fans zijn Rome-Jayden Owusu-Oduro spuugzat en eisen vertrek van keeper

3 mei 2026, 17:59
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Rome-Jayden Owusu-Oduro heeft AZ zondagmiddag geen goede dienst bewezen in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De 21-jarige doelman krijgt op social media veel kritiek na de eerste helft tussen beide teams.

Owusu-Oduro begon dit seizoen als basisspeler bij AZ, maar werd in januari teruggeworpen door een knieblessure. Hij miste vervolgens enkele wedstrijden, maar keerde op 1 maart tegen FC Utrecht toch weer terug onder de lat bij de Alkmaarders.

Vervolgens keepte Owusu-Oduro twee duels, alvorens hij weer wekenlang aan de kant stond met een blessure. De goalie keerde vorige maand in de gewonnen bekerfinale tegen NEC (5-1) terug in de basis bij AZ en is sindsdien weer de eerste keus van hoofdtrainer Leeroy Echteld.

Owusu-Oduro maakt zondag tegen FC Twente echter geen beste indruk. Hij bracht zijn ploeg voetballend meerdere keren in de problemen en zag er na een halfuur voetballen niet best uit bij de 1-1. Sam Lammers bracht de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied voorlangs, waarna Owusu-Oduro zijn been uitstak. Het leder viel vervolgens in het doel, waardoor Owusu-Oduro een eigen goal op zijn naam kreeg.

Owusu-Oduro ligt in de rust onder vuur. “Hij was zeker niet de enige bij AZ die voetballend slordig was, maar hij is met zijn voeten gewoon niet echt geweldig. Hij neemt ook vaak geen risico, hij trapt de ballen gewoon vaak weg. Ongelukkig. En die eigen goal: die komt er dan ook bij”, zegt analist Kees Kwakman bijvoorbeeld over de doelman van AZ.

Ook veel kijkers thuis zijn kritisch op Owusu-Oduro. “Na drie mislukte pogingen om zijn ploeg te benadelen is het doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro eindelijk gelukt. Bij de vierde keer scoorde hij voor de tegenstander. In eigen doel”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

“Owusu Oduro is nooit een talent geweest, kan helemaal niet keepen”, schrijft een andere kijker. Iemand anders tot slot: “Owusu-Oduro is oprecht een parodie op een keeper. AZ kan oprecht beter Zoet op doel zetten.”

Rome-Jayden Owusu-Oduro

Jong AZ
Leeftijd: 21 jaar (2 jul. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
20
0
2025/2026
Jong AZ
1
0
2024/2025
AZ
30
0
2024/2025
Jong AZ
2
0

Meer info

