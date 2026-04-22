stal dinsdagavond de show tijdens de bekerhuldiging van AZ Alkmaar. De veelbesproken verdediger van de Alkmaarders ging voorop in het feestgedruis, wat zorgde voor vermakelijke beelden op X. Te zien is hoe Goes meerdere keren over zijn tong struikelt en de fans adviseert om ‘hun kop eraf te zuipen’.

AZ legde zondag beslag op de KNVB Beker. En hoe: de Alkmaarders vernederden NEC Nijmegen met 5-1, waardoor het bekertrauma van vorig jaar volledig werd weggespoeld. De ontlading was gigantisch bij de ploeg van interim-trainer Leeroy Echteld, zo bleek tijdens de huldiging voor het AFAS Stadion.

Op beelden is te zien hoe meerdere selectiespelers de show stelen. Zo verscheen Ibrahim Sadiq op het podium met een bivakmuts en zette hij het publiek in vuur en vlam. Een andere gangmaker was Goes. Een van de meest besproken spelers van de afgelopen Eredivisie-seizoenen is op veel beeldmateriaal te zien met een fles Hennessy.

Op X circuleren diverse beelden van de op het eerste oog dronken Goes. De verdediger pakt meermaals de microfoon en komt met verschillende boodschappen, al gaat dat regelmatig met moeite. Het is goed hoorbaar dat de 21-jarige speler meerdere keren over zijn tong struikelt. Ook is te zien hoe hij een potje steen-papier-schaar speelt met Kees Smit, waarbij de verliezer een slok Hennessy moet nemen. Goes wint, maar neemt alsnog een slok. Ook heeft hij een duidelijke boodschap voor het publiek: “Zuip je kop eraf”, scandeert het talent.