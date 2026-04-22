Live voetbal

Beelden van dronken Wouter Goes gaan rond na AZ-huldiging

22 april 2026, 08:34   Bijgewerkt: 08:40
Wouter Goes viert feest na bekerwinst AZ
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wouter Goes stal dinsdagavond de show tijdens de bekerhuldiging van AZ Alkmaar. De veelbesproken verdediger van de Alkmaarders ging voorop in het feestgedruis, wat zorgde voor vermakelijke beelden op X. Te zien is hoe Goes meerdere keren over zijn tong struikelt en de fans adviseert om ‘hun kop eraf te zuipen’.

AZ legde zondag beslag op de KNVB Beker. En hoe: de Alkmaarders vernederden NEC Nijmegen met 5-1, waardoor het bekertrauma van vorig jaar volledig werd weggespoeld. De ontlading was gigantisch bij de ploeg van interim-trainer Leeroy Echteld, zo bleek tijdens de huldiging voor het AFAS Stadion.

Artikel gaat verder onder video

Op beelden is te zien hoe meerdere selectiespelers de show stelen. Zo verscheen Ibrahim Sadiq op het podium met een bivakmuts en zette hij het publiek in vuur en vlam. Een andere gangmaker was Goes. Een van de meest besproken spelers van de afgelopen Eredivisie-seizoenen is op veel beeldmateriaal te zien met een fles Hennessy.

Op X circuleren diverse beelden van de op het eerste oog dronken Goes. De verdediger pakt meermaals de microfoon en komt met verschillende boodschappen, al gaat dat regelmatig met moeite. Het is goed hoorbaar dat de 21-jarige speler meerdere keren over zijn tong struikelt. Ook is te zien hoe hij een potje steen-papier-schaar speelt met Kees Smit, waarbij de verliezer een slok Hennessy moet nemen. Goes wint, maar neemt alsnog een slok. Ook heeft hij een duidelijke boodschap voor het publiek: “Zuip je kop eraf”, scandeert het talent.

0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
354 Reacties
1.303 Dagen lid
986 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben een AZ supporter, maar volgens mij zit er echt een steekje los bij Goes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
354 Reacties
1.303 Dagen lid
986 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben een AZ supporter, maar volgens mij zit er echt een steekje los bij Goes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
29
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws