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Nigel de Jong heeft duidelijke boodschap voor Ronald Koeman, vijf dagen voor het WK

6 juni 2026, 13:52
Ronald Koeman en Nigel de Jong
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat over vijf dagen van start. In gesprek met Voetbal International is Nigel de Jong ingegaan op de positie van Ronald Koeman. Volgens de directeur topvoetbal van de KNVB is de huidige bondscoach van Oranje uitermate geschikt voor de baan.

Koeman beschikt momenteel over een aflopend contract bij de KNVB. Pas na het WK zullen de bond en trainer met elkaar in gesprek gaan over zijn toekomst. De Jong heeft nog geen gesprekken gevoerd met potentiële opvolgers. Waarom niet? “Omdat er geen vacature openstaat”, legt de oud-middenvelder uit. “Ronald is onze bondscoach, zo simpel is het. Hij heeft zelf ook niet aangegeven te zullen stoppen na het WK. Ik vind de rust rond het team veel belangrijker.”

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Mocht na het WK vanuit Koeman of de KNVB het besluit worden genomen om uit elkaar te gaan, zal de bond niet in de stress raken. “We hebben echt wel scenario’s klaarliggen, dat is ook mijn werk als directeur”, verzekert De Jong. “Maar ik heb ook geen zin erover te gaan speculeren. Ronald is onze bondscoach en we hebben hartstikke veel vertrouwen in hem en hij in ons.”

De voormalig controleur is verantwoordelijk voor het beoordelen van Koeman. “Ik vind Ronald een hele goede bondscoach, ik ben heel tevreden”, geeft De Jong desgevraagd aan. “Hij is rustig, inhoudelijk goed, een prettig mens in de omgang voor spelers en staf.” Ook over de communicatievaardigheden van de keuzeheer is de WK-finalist van 2010 zeer te spreken. “Daarbij werkt hij al een aantal jaar met de spelers, dat is ook een groot voordeel.”

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Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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