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‘Eén Oranje-speler kan hoop putten uit oefennederlaag tegen Algerije’

6 juni 2026, 11:14   Bijgewerkt: 11:28
Ronald Koeman van Oranje
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het optreden van Donyell Malen in het oefenduel van Oranje tegen Algerije (0-1 verlies) zal Memphis Depay hoop geven, zo stelt Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. De spits van AS Roma miste meerdere opgelegde kansen en had zichzelf een basisplaats tegen Japan kunnen bezorgen.

Ronald Koeman heeft op het WK de nodige opties in de punt van de aanval. De afgelopen jaren vulde Depay die positie steevast in, maar de aanvaller van Corinthians speelde de laatste maanden amper door een blessure. De bondscoach heeft verder Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst meegenomen naar het WK. In de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije kreeg eerstgenoemde de kans zich een helft te laten zien als spits.

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“Donyell Malen had zich tegen Algerije definitief kunnen verzekeren van een basisplaats bij het Nederlands elftal tegen Japan”, begint Kieft in zijn column. “Een gemiste kans. Als hij twee doelpunten maakt in zo’n uitzwaaiwedstrijd een week voor de start van het WK, dan kan bondscoach Ronald Koeman moeilijk om hem heen als spits van Oranje”, legt hij uit. De oud-spits denkt dat de missers van Malen, die zeker twee keer had kunnen scoren, ‘hoop geven en een kans bieden’ aan Depay.

“Het kan daarom best een leuke onderlinge strijd worden tussen die twee”, vervolgt Kieft, die wel de kanttekening plaatst dat Depay na al zijn blessures wel zijn scherpte terug moet krijgen voor een basisplaats bij Oranje. “Want dat hij nog een weg heeft af te leggen, maakte zijn optreden in de tweede helft tegen Algerije wel duidelijk. En wint Depay de strijd, dan kan Koeman Malen met goed fatsoen op rechts zetten. Daar komt hij goed uit de voeten.”

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Snap niet wat sommigen nog in Depay zien. Het is een uitgerangeerde voetballer die niet meer voldoet als topspits.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
351 Reacties
692 Dagen lid
779 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Snap niet wat sommigen nog in Depay zien. Het is een uitgerangeerde voetballer die niet meer voldoet als topspits.

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Nederland - Algerije

0 - 1
Gespeeld op 3 jun. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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