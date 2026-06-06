‘Eén Oranje-speler kan hoop putten uit oefennederlaag tegen Algerije’

Het optreden van in het oefenduel van Oranje tegen Algerije (0-1 verlies) zal hoop geven, zo stelt Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. De spits van AS Roma miste meerdere opgelegde kansen en had zichzelf een basisplaats tegen Japan kunnen bezorgen.

Ronald Koeman heeft op het WK de nodige opties in de punt van de aanval. De afgelopen jaren vulde Depay die positie steevast in, maar de aanvaller van Corinthians speelde de laatste maanden amper door een blessure. De bondscoach heeft verder Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst meegenomen naar het WK. In de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije kreeg eerstgenoemde de kans zich een helft te laten zien als spits.

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“Donyell Malen had zich tegen Algerije definitief kunnen verzekeren van een basisplaats bij het Nederlands elftal tegen Japan”, begint Kieft in zijn column. “Een gemiste kans. Als hij twee doelpunten maakt in zo’n uitzwaaiwedstrijd een week voor de start van het WK, dan kan bondscoach Ronald Koeman moeilijk om hem heen als spits van Oranje”, legt hij uit. De oud-spits denkt dat de missers van Malen, die zeker twee keer had kunnen scoren, ‘hoop geven en een kans bieden’ aan Depay.

“Het kan daarom best een leuke onderlinge strijd worden tussen die twee”, vervolgt Kieft, die wel de kanttekening plaatst dat Depay na al zijn blessures wel zijn scherpte terug moet krijgen voor een basisplaats bij Oranje. “Want dat hij nog een weg heeft af te leggen, maakte zijn optreden in de tweede helft tegen Algerije wel duidelijk. En wint Depay de strijd, dan kan Koeman Malen met goed fatsoen op rechts zetten. Daar komt hij goed uit de voeten.”