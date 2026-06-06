De kans is aanwezig dat in de basis kan beginnen bij Oranje tegen Japan in de eerste wedstrijd van het WK, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De verdediger lag er maanden uit met een enkelblessure, maar maakte zijn rentree in de finale van de Champions League.

Timber liep in maart een enkelblessure op, waardoor hij de slotfase van het seizoen miste bij Arsenal. Vorige week maakte de verdediger voor het eerst weer speelminuten in de finale van de Champions League. Na ruim een uur spelen kwam de 23-voudig international als invaller binnen de lijnen. Doordat het na negentig minuten nog gelijk stond tussen Paris Saint-Germain en Arsenal, moest er verlenging aan te pas komen. Daardoor stond Timber bijna een uur op het veld. Uiteindelijk trokken de Fransen na strafschoppen aan het langste eind.

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In Kick-off komt de fitheid van Timber ter sprake, ruim een week voor de eerste wedstrijd van Oranje op het WK. Verweij heeft de training van Nederland kunnen bekijken en krijgt de vraag of de verdediger klaar is om te spelen. “Het was in de Champions League-finale wat beter te zien dan hier op de training, hoewel hij wel gewoon volledig meedeed. En ook goed meedeed, vond ik”, begint de verslaggever.

“Hij maakte een goede indruk, maar het was beter te zien tijdens de Champions League-finale”, herhaalt Verweij na een korte onderbreking. “Daar verbaasde het me dat hij eigenlijk direct een uur speeltijd kreeg. Daar maakte hij wel een hele goede indruk in, hoewel hij natuurlijk niet alles goed deed en je zag dat hij wat ritme miste”, aldus de journalist. “Maar wel een hele positieve meevaller.” Jeroen Kapteijns suggereert dat het niet logisch is om Timber, gezien het zware toernooi, direct te laten starten tegen Japan. “Het zou me niet verbazen als dat wel gebeurt”, reageert Verweij. Valentijn Driessen betwijfelt dat: “Ik denk dat hij langzaam gebracht moet worden. Je kunt toch geen risico nemen? En Van Hecke deed het redelijk tegen Algerije.”