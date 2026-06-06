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Opvallend: ‘Wout Weghorst is aantrekkelijkste speler van Oranje'

6 juni 2026, 07:55
Wout Weghorst tijdens Oranje-training
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Dyantha Brooks heeft donderdagavond voor verbazing gezorgd tijdens de uitzending van De Oranjezomer. De presentatrice van onder meer Shownieuws vindt Wout Weghorst de aantrekkelijkste speler van het Nederlands elftal. Die mening wordt door niemand in de studio gedeeld.

“Wie vind jij aantrekkelijk?”, vraagt Hendriks aan tv-presentatrice Dyantha Brooks. Haar eerste antwoord? “Wout Weghorst? Of misschien Virgil van Dijk?”

De volledige studio valt even stil. “Weghorst? Echt waar?”, reageert Rutger Castricum met een mond vol tanden. “Ja! Hij wordt altijd een beetje boos”, beargumenteert Brooks. “Jij vindt Weghorst lekker? Schei toch uit man, Wout Weghorst”, blijft Castricum stomverbaasd. Het vaste gezicht van De Oranjezomer krijgt bijval van Victor Vlam. “Ik ben het met Rutger eens, dit is een slechte keuze.”

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Castricum: “Weghorst is net een holbewoner! Daar word jij opgewonden van.” Brooks pikt dat niet: “Hij is wel een man met pit. Die komt er op het laatst in en wordt nog een beetje boos. Ben je het niet met me eens, Helene?”, vraagt ze. Hendriks stellig: “Nee.” Er is vervolgens niemand in de studio die zijn of haar hand omhoogtrekt als Brooks vraagt wie Weghorst aantrekkelijk vindt.

“Iedere man die dit ziet denkt: ik doe een beetje mijn best voor een vrouw, maar dan vind jij Wout Weghorst de knapste! Dan kun je beter alles laten groeien..”, aldus Castricum.

De Oranjezomer - Complete verbazing na keuze van Dyantha Brooks voor aantrekkelijkste Oranje-speler: 'Echt waar?!'

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Baggio
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Baggio
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Die mevr Brooks is blind toch??????

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Baggio
144 Reacties
864 Dagen lid
668 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die mevr Brooks is blind toch??????

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

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