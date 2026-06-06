Dyantha Brooks heeft donderdagavond voor verbazing gezorgd tijdens de uitzending van De Oranjezomer. De presentatrice van onder meer Shownieuws vindt de aantrekkelijkste speler van het Nederlands elftal. Die mening wordt door niemand in de studio gedeeld.

“Wie vind jij aantrekkelijk?”, vraagt Hendriks aan tv-presentatrice Dyantha Brooks. Haar eerste antwoord? “Wout Weghorst? Of misschien Virgil van Dijk?”

De volledige studio valt even stil. “Weghorst? Echt waar?”, reageert Rutger Castricum met een mond vol tanden. “Ja! Hij wordt altijd een beetje boos”, beargumenteert Brooks. “Jij vindt Weghorst lekker? Schei toch uit man, Wout Weghorst”, blijft Castricum stomverbaasd. Het vaste gezicht van De Oranjezomer krijgt bijval van Victor Vlam. “Ik ben het met Rutger eens, dit is een slechte keuze.”

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Castricum: “Weghorst is net een holbewoner! Daar word jij opgewonden van.” Brooks pikt dat niet: “Hij is wel een man met pit. Die komt er op het laatst in en wordt nog een beetje boos. Ben je het niet met me eens, Helene?”, vraagt ze. Hendriks stellig: “Nee.” Er is vervolgens niemand in de studio die zijn of haar hand omhoogtrekt als Brooks vraagt wie Weghorst aantrekkelijk vindt.

“Iedere man die dit ziet denkt: ik doe een beetje mijn best voor een vrouw, maar dan vind jij Wout Weghorst de knapste! Dan kun je beter alles laten groeien..”, aldus Castricum.

De Oranjezomer - Complete verbazing na keuze van Dyantha Brooks voor aantrekkelijkste Oranje-speler: 'Echt waar?!'