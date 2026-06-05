De beslissing van bondscoach Ronald Koeman om Mats Wieffer te selecteren als vervanger voor de geschorste Denzel Dumfries, zorgt voor flinke onbegrip aan de tafel van de podcast Kick-Off. Valentijn Driessen en Mike Verweij snappen werkelijk niets van de keuze om de speler van Brighton & Hove Albion als rechtsback te bestempelen. Volgens de heren van De Telegraaf is de oud-Feyenoorder absoluut niet geschikt voor die positie.

"Hij voldoet gewoon niet", zegt Oranje-watcher Driessen. "Ik snap niet waarom hij opeens de rechtsback van het Nederlands elftal moet zijn achter Dumfries. Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong kunnen dat ook prima. Die hebben dat al lang bewezen."

Niet goed genoeg voor het middenveld

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Koeman kiest voor Wieffer omdat hij bij zijn club Brighton & Hove Albion de laatste tijd als rechtsback speelt. Maar Driessen is daar niet van onder de indruk. "Omdat hij bij de nummer zeven van Engeland een wedstrijd of vijftien als rechtsback heeft gespeeld? Kom op zeg. Hij heeft daar Joël Veltman uit de basis gespeeld, die al dik in de dertig is. Zo moeilijk is dat niet."

Volgens Driessen staat Wieffer in Engeland alleen maar achterin omdat hij tekortkomt voor zijn eigenlijke positie. "Wieffer is veel meer een middenvelder. Alleen is hij als middenvelder blijkbaar niet goed genoeg voor Brighton. Dus hebben ze hem maar rechtsback gezet. Maar het is geen echte verdediger."

Bizarre keuzes van Koeman

Collega Mike Verweij is het met Driessen eens: ''Koeman zei na afloop dat Wieffer bij Brighton heel anders speelt als rechtsback dan bij het Nederlands elftal. Veel meer aan de binnenkant. En bij het Nederlands elftal veel meer aan de buitenkant.'' Juist dat vindt Verweij vreemd.

"Koeman maakt twee hele rare keuzes in zijn selectie", stelt Verweij. "Eerst de discussie over Crysencio Summerville, die hij opeens als rechtsbuiten ziet. En nu Wieffer als rechtsback, terwijl je Geertruida gewoon bij de hand hebt."

Verweij sluit dan ook af met een harde conclusie: "Je moet bijna hopen dat Wieffer een schop tegen zijn enkel krijgt, zodat Geertruida alsnog kan spelen. Want dit is echt een hele rare beslissing van de bondscoach."