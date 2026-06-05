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Jasper Cillessen wil niet herinnerd worden aan pijnlijk moment en weigert interview

5 juni 2026, 19:33
Jasper Cillessen in het Nederlands elftal
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

In het programma Andere Tijden Sport wordt zondag teruggeblikt op de veelbesproken keeperswissel bij het Nederlands elftal in de kwartfinale van het WK 2014 tegen Costa Rica. Bondscoach Louis van Gaal verving Jasper Cillessen voor Tim Krul, vlak voordat de penaltyreeks aanbrak. Cillessen wil niet meewerken aan de uitzending erover.

Andere Tijden Sport-presentator Dione de Graaff vertelt bij Carrie op Vrijdag alvast over de uitzending, waarin onder meer Van Gaal te zien is. “Cillessen gokt bij penalty’s en je moet niet gokken. Daar heeft Van Gaal een schijthekel aan”, weet ze. In de documentaire zegt Van Gaal zelf dat hij heeft ‘gefaald’ in het overtuigen van Cillessen om te blijven staan.

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Volgens De Graaff refereert Van Gaal daarbij aan de groepswedstrijd tegen Australië, waarin Cillessen een penalty niet wist te keren. "Het verhaal is nu dat als hij daar had gewacht en een penalty had gestopt, dat het dan anders was gelopen. Maar dat deed hij niet. Ze wilden iemand die ook met bravoure en zelfvertrouwen kwam, die Haagse bluf van Krul.”

Talkshowpresentator Carrie ten Napel stipt aan dat Cillessen niet in de documentaire zit. "Er is veel geprobeerd via verschillende kanalen, maar hij wil niet”, licht De Graaff toe. “Dus wij kunnen ook alleen maar raden naar waarom hij niet wil. Dat zou kunnen zijn omdat het te pijnlijk is en hij er gewoon niet meer over na wil denken. Hoewel ik dan toch ook weer denk: als ik al die beelden terugzie, dan zie je hoe blij hij is op het moment dat Krul die laatste penalty stopt. Dan sprint hij echt..."

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Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 37 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
3
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

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