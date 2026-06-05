Van Nistelrooij ontbreekt bij Oranje: 'Geen levensbedreigende situatie'

Het Nederlands elftal heeft vrijdag voor het eerst getraind op Amerikaanse bodem, maar niet iedereen was daarbij aanwezig. Terwijl de complete spelersgroep zich meldde op het trainingscomplex van New York City FC, ontbrak assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij.

De KNVB bevestigt aan De Telegraaf dat de voormalig topspits vanwege privéomstandigheden nog in Nederland verblijft. Van Nistelrooij sluit zondag alsnog aan bij de selectie, een dag voordat Oranje de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan afwerkt. Er zou geen sprake zijn van een levensbedreigende situatie.

Oranje begint aan WK-voorbereiding in Verenigde Staten

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Voorafgaand aan de eerste training stond de selectie stil bij het overlijden van Hans Jorritsma. De voormalige teammanager van het Nederlands elftal overleed donderdag na een ziekbed. Spelers en staf herdachten hem met een minuut stilte voordat de trainingssessie begon.

Op het veld was Jurriën Timber voor het eerst aanwezig bij de groep. De verdediger speelde op 30 mei nog de Champions League-finale met Arsenal en kreeg daarna enkele dagen vrij van bondscoach Ronald Koeman. Daarmee beschikte Oranje voor het eerst over een complete spelersgroep.

De training begon om 11.30 uur lokale tijd onder warme omstandigheden. In Orangeburg liep de temperatuur op tot 29 graden. De KNVB koos bewust voor een trainingskamp in de omgeving van New York, zodat de internationals alvast kunnen wennen aan de weersomstandigheden die ze tijdens het WK zullen tegenkomen.

Laatste dagen in New York

Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen maakten geen deel meer uit van de groep. Beide spelers stonden op de reservelijst en konden alleen bij eventuele blessures worden toegevoegd aan de definitieve selectie. Vooralsnog lijkt iedereen fit.

Oranje werkt ook zaterdag en zondag nog trainingen af op het complex van New York City FC. Op maandag volgt de oefeninterland tegen Oezbekistan in het Icahn Stadium in New York. Een dag later reist de selectie door naar Kansas City, dat tijdens het WK als basiskamp zal dienen.

De ploeg van Koeman begint het wereldkampioenschap op 14 juni met een groepswedstrijd tegen Japan. Daarna wachten ontmoetingen met Zweden en Tunesië.