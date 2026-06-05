In een speciale uitzending van Rondo blikten Wesley Sneijder, Mark van Bommel, Bert van Marwijk en André Ooijer deze week terug op het WK 2010. Het toernooi wordt van begin tot eind doorgenomen, met ruimte voor humor. Zo grapt Wesley Sneijder tot tweemaal toe over het uiterlijk van toenmalig ploeggenoot Dirk Kuyt.

Als een foto wordt getoond van alle spelers uit de Oranje-selectie, vraagt Sneijder: “Wie is die nummer 7, wie is dat?” Het gaat om Kuyt, die er tegenwoordig door een ooglidcorrectie en een nieuw kapsel flink anders uitziet. Aan tafel wordt hard gelachen door Van Bommel, Ooijer en Van Marwijk. “Niet doen, jongen”, klinkt het. Van Bommel grapt: “Die is naar de kapper geweest.”

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Later in de uitzending wordt het winnende doelpunt van Sneijder besproken in de kwartfinale tegen Brazilië. Hij kopte van dichtbij raak, nadat een hoekschop werd verlengd door Kuyt. Met zijn 1 meter 70 was Sneijder niet de meest voor de hand liggende kopper. “Geloof mij… We zijn nu zestien jaar verder, maar al sla je me dood: ik weet nog steeds niet wat ik daar deed. Het was helemaal geen afspraak. Als ik hem niet nam, stond ik altijd randje zestien om de afvallende bal binnen te knallen.”

“Maar ik wilde die gasten, met name Júlio César, een beetje irriteren”, zegt Sneijder over zijn toenmalige ploeggenoot van Internazionale. “Het stond 1-1 en hij had al een blunder gemaakt. Ik wilde gewoon een beetje kloten. Opeens kwam die bal en ik schrok ook een beetje: wat moet ik nu doen? Dirk verlengde hem, dus er kwam een hele pot van die gele gel mee. Daardoor zag ik die bal bijna niet meer”, grapt hij.

Er wordt aan tafel hard gelachen om de gele pot gel van Kuyt. “Die kwam van de Kruidvat, 2,50”, zegt Van Bommel. Sneijder lacht: “Een knaak is nog te veel. Dat haar viel zo naar beneden. Er ging een halve pot per wedstrijd in die lokken.”