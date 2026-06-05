Robin van Persie tijdens WK 2010 bijna naar huis gestuurd: 'Dit accepteren we niet'

Bert van Marwijk voelde zich tijdens het WK 2010 genoodzaakt om Robin van Persie aan te spreken op een incident in de achtste finale van Nederland tegen Slowakije. De bondscoach maakte duidelijk dat het gedrag van Van Persie onacceptabel was en kon leiden tot een enkele reis naar huis.

Van Persie werd in de achtste finale gewisseld en was daar duidelijk niet blij mee. Hij leek daarbij tot tweemaal toe richting Van Marwijk te roepen: "Je moet Sneijder wisselen." Na de wedstrijd ontkende Van Persie dat hij namen noemde. "Dan moeten jullie betere liplezers in dienst nemen", zei de huidige trainer van Feyenoord. Overigens maakte Sneijder vier minuten na de wissel de 2-0 voor Nederland; het werd uiteindelijk 2-1.

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Sneijder denkt dat Van Persie de uitspraak over hem wel degelijk heeft gedaan. Maar hij besloot, in het teambelang, genoegen te nemen met de ontkenning van de spits. Zestien jaar later blikt Sneijder erop terug in een speciale WK 2010-terugblik van Rondo. “Er gebeurde iets tegen Slowakije. Er werd wat geroepen. Een blinde kon bijna nog zien wat daar werd gezegd, daar had je geen liplezers voor nodig.”

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“Maar wij waren zó gefocust op het resultaat, op onze missie, dat ik één ding heb gevraagd aan Van Persie. Ik zei: ‘Luister, ik wil het je één keer vragen en ik wil een eerlijk antwoord: heb je dat gezegd, ja of nee?’ Hij zei ‘nee’. Daarmee was het voor mij klaar, want we moeten verder en we hebben elkaar nodig”, zegt Sneijder. “Je hoeft elkaars vrienden niet te zijn, maar je moet op dat moment wel elkaars collega zijn. Je bent optimistisch met elkaar.”

Volgens Sneijder was het belangrijk om de zaak te laten rusten. “Het had een relletje kunnen zijn als wij er ruimte aan gaven, want het werd ook door de media opgepikt. Maar we hebben dat meteen de kop ingedrukt met elkaar. We hebben het naar buiten toe heel goed geregeld.” Toenmalig bondscoach Van Marwijk greep ook in. “Ik heb jullie bij elkaar geroepen toen we in het hotel kwamen”, zegt hij. “Toen heb ik gezegd dat we dit absoluut niet accepteren, anders zouden ze naar huis gaan. Ik moet zeggen: toen was het ook gelijk afgelopen.”

Volgens oud-verdediger André Ooijer kan het huidige Nederlands elftal een les trekken uit de gebeurtenissen: spelers moeten ‘continu eerlijk naar elkaar zijn’, maar het wel binnenskamers houden. “Durf elkaar te vertellen wat er niet goed gaat. Dat willen we nog weleens vergeten. Het wordt natuurlijk ook steeds moeilijker, met alle sociale media en alles wat erbij komt kijken. Als het incident tussen Robin en Wes nu zou gebeuren, dan zou de boel ontploffen. Het was een heel andere tijd. Maar intern moet je elkaar de waarheid durven vertellen als iets niet goed gaat. Als reserve moet je je rol accepteren, maar wel hard, eerlijk en duidelijk zijn naar elkaar toe.”