Oranje-ploeggenoot imponeert De Roon: 'Ben echt onder de indruk'

is diep onder de indruk van een nieuwe ploeggenoot in het Nederlands elftal: . Dat zegt de ervaren middenvelder, die tot veler verrassing meegaat naar het WK, in gesprek met verslaggever Noa Vahle.

De Roon speelde in maart 2024 zijn 42ste interland voor Oranje, als invaller in een met 2-1 verloren oefenwedstrijd tegen Duitsland. Kort daarna maakte een vervelende spierblessure een einde aan zijn seizoen bij Atalanta - waardoor De Roon de gewonnen Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen en aansluitend óók het EK in Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan.

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Na het toernooi kondigde bondscoach Ronald Koeman aan dat hij De Roon in principe niet meer zou oproepen en voor jongere spelers zou gaan kiezen, hoewel de middenvelder zelf nooit bedankte voor Oranje. Dat kwam twee jaar later goed uit, want Koeman nam De Roon tóch op in zijn 26-koppige selectie voor het aankomende WK. In de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, die teleurstellend met 0-1 werd verloren, maakte de middenvelder als invaller na dik twee jaar zijn rentree in de nationale ploeg.

Hoewel hij er dus lange tijd niet bij was, kwam De Roon toch nauwelijks nieuwe gezichten tegen toen hij zich voor de start van de WK-voorbereiding meldde in Zeist. "Toen ik de selectie ging bekijken, zag ik dat ik op drie jongens na met iedereen gespeeld heb. Alleen Robin Roefs, Jan-Paul van Hecke en Crysencio Summerville", somt de middenvelder zijn 'nieuwe' ploeggenoten op.

"Ik denk dat we een selectie hebben met heel veel jonge jongens", zegt De Roon. "Ik denk dat dat goed is." Een deel van de 'jonkies' was er bovendien in 2024 ook al bij: "Dat betekent dat die gaan groeien en alleen nog maar beter gaan worden. Het is aan ons als oudere jongens om hen een beetje duidelijk te maken wat ze staat te wachten." Over de voetballende kwaliteiten van de nieuwelingen is De Roon enthousiast: "Ik zag vandaag Summerville, ik was er echt van onder de indruk, als je die van dichtbij ziet."

Bovendien is het geen overbodige luxe dat Oranje er in de persoon van Summerville een extra optie rechts voorin bij heeft, stipt Vahle aan. "Ik denk dat Donyell (Malen, red.) het ontzettend goed heeft gedaan, maar die speelt natuurlijk ook veel in de spits, nu", reageert De Roon. "Maar een rechts- of linksbuiten die zijn mannetje passeert, die lef heeft, dat zien we in Nederland gelukkig nog best veel met Noa Lang en Cody Gakpo. Alleen: iemand die echt dat dribbelen heeft en misschien ook een voorzet geeft, dat is alleen maar goed om bij ons te hebben."