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Oranje-basisspeler dacht in 2024 aan stoppen: 'Ik was er klaar mee'

5 juni 2026, 16:25
De spelers van het Nederlands elftal tegen Noorwegen
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Virgil van Dijk heeft twee jaar geleden getwijfeld om te stoppen bij het Nederlands elftal, zo onthult hij onder meer tegen NU.nl. Na de verloren halve finale van het EK 2024 sprak hij met bondscoach Ronald Koeman over zijn toekomst, maar besloot hij door te gaan.

Van Dijk is de onbetwiste leider van Oranje, maar begint binnenkort aan zijn laatste WK. De verdediger kijkt terug op een ontzettend zwaar jaar. Hij kende met Liverpool een teleurstellend seizoen, plus het tragische overlijden van ploeggenoot Diogo Jota.

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“Het ging maar door. Vanaf het belletje dat ik kreeg over het verschrikkelijke nieuws van Diogo tot het moment dat ik vorige maand in het gras zat te kijken naar het afscheid van Salah en Robertson. Blessures, persoonlijke dingen, slechte wedstrijden, er speelde van alles. Het constante niveau van het kampioensseizoen was er daardoor niet. In die acht jaar bij Liverpool heb ik het niet eerder zo meegemaakt”, vertelt de aanvoerder van het Nederlands elftal.

Ook bij Liverpool is Van Dijk aanvoerder. Hij voelt zich ‘enorm verantwoordelijk’ voor het teleurstellende jaar. “Verantwoordelijkheid nemen voelt voor mij als iets normaals. Ik neem dingen snel weg bij anderen. Alleen heb ik bij Liverpool afgelopen jaar soms iets te veel op mijn bord genomen. Daar leer ik ook weer van”, is hij eerlijk.

Van Dijk over stoppen bij Oranje

Tegenover NU.nl vertelt Van Dijk dat hij datzelfde gevoel ervoer tijdens het EK van 2024. “Ik weet nog dat ik na de verloren halve finale tegen Engeland in de mixed zone stond en voelde dat ik op was. Het was intens geweest. Ik was kapot van het verlies, kapot van het negatieve. Ik snap het, je moet kritisch zijn als dat nodig is. Maar een beetje optimisme kan wel helpen. Ik was er klaar mee”, aldus de verdediger.

Van Dijk dacht zelfs aan stoppen, maar ging toch door na een gesprek met Koeman. “In maart hebben we al met een grotere groep dan alleen de spelersraad van Oranje bij elkaar gezeten. Toen heb ik verteld hoe ik het zie en wat ik van iedereen verwacht om het team succesvol te kunnen maken op het WK. Iedereen moet zijn rol kennen, want we zijn straks heel lang bij elkaar”, sluit de captain af.

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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