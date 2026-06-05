Nederlands elftal begint WK-voorbereiding met minuut stilte

Hans Jorritsma is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam na een periode van ziekte, dat meldt zijn familie vrijdag aan het ANP. Jorritsma maakte furore in de hockeywereld, maar was ook lange tijd teammanager van het Nederlands elftal.

Als hockeyer speelde Jorritsma 65 interlands, onder meer op de Olympische Spelen van 1976 in Montreal en het WK van 1978 in Buenos Aires. Tijdens het WK zorgde hij voor een opvallende actie, door de zilveren medaille niet in ontvangst te nemen van Argentijnse dictator Jorge Videla. Later werd Jorritsma coach van de Nederlandse hockeymannen en won hij het EK 1987 en het WK 1990. Ook won hij het WK van 1994 met Pakistan, toen hij Nederland versloeg.

Verleden in de voetballerij

Artikel gaat verder onder video

Daarna ging Jorritsma aan de slag bij NOC*NSF als technisch adviseur van chef de mission André Bolhuis. In die rol deed hij waardevolle ervaring op binnen de olympische sportorganisatie. Vervolgens maakte hij de overstap naar de voetballerij, waar hij teammanager werd bij het Nederlands elftal. Hij vervulde die functie van 1996 tot 2017. In die periode behaalde Oranje de tweede plaats op het WK van 2010, werd het derde op het WK van 2014 en eindigde het als vierde op het WK van 1998.

In die jaren zat hij onder meer in de dug-out met Oranje-trainers als Louis van Gaal, Marco van Basten, Bart van Marwijk, Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat.

Oranje houdt minuut stilte

De selectie van Oranje houdt vrijdag, voorafgaand aan de eerste training in New York, een minuut stilte ter nagedachtenis aan Jorritsma. Oranje werkt de eerste van drie trainingen af op de velden van de Etihad City Football Academy. Maandag oefent de ploeg van Ronald Koeman tegen Oezbekistan.