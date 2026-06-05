Schokkende waarschuwing voor Oranjefans: ‘Kankerverwekkende stoffen in WK-shirts’

Mensen die afgelopen jaar een spotgoedkoop nepvoetbalshirt hebben gekocht, komen er mogelijk bedrogen uit. De Nederlandse douane onderschept wekelijks wagens vol namaakvoetbalkleding en roept fans van Oranje streng op om te stoppen met het kopen van deze goedkope shirts: “Je sponsort hiermee criminelen”, klinkt het in het Algemeen Dagblad.

Afgelopen jaar onderschepte de douane zo’n 42.000 stuks nepvoetbalkleding, waaronder talloze nieuwe shirts van het Nederlands elftal. Volgens de douane spelen criminelen massaal in op het naderende WK. Op Schiphol komen wekelijks vrachtwagens vol namaakartikelen binnen. “Als de 42.000 artikelen op de markt zouden zijn gekomen, hadden ze naar schatting zo’n 3,6 miljoen euro kunnen opbrengen”, leest het.

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Volgens de douane is het ‘dweilen met de kraan open’. “We doen ons best, maar we vinden waarschijnlijk maar een fractie van wat er verzonden wordt. Het is een druppel op een gloeiende plaat”, stelt de instantie.

Waarschuwing voor Oranjefans

Volgens de douane zitten criminelen achter deze handel. Fans van het Nederlands elftal worden daarom ook streng gewaarschuwd voor de aanschaf van een goedkoop WK-shirt. “Je sponsort hiermee criminelen. Zij verdienen miljoenen euro’s. De handel in namaakproducten kan bovendien direct of indirect bijdragen aan de financiering van terroristische organisaties.”

Volgens Europol blijkt dat ‘grote georganiseerde misdaadgroepen’ achter de verkoop van de namaakproducten zitten. “Met het verdiende geld wordt vaak georganiseerde misdaad, waaronder terrorisme, gefinancierd”, schetst het AD.

Daarnaast worden de nepshirts gemaakt onder barre omstandigheden. “Er kunnen schadelijke stoffen in de shirts zitten die kankerverwekkend kunnen zijn”, aldus Europol