Castricum haalt hard uit tijdens discussie over Oranje-international

Een luchtige discussie over de knapste speler van het Nederlands elftal zorgde woensdagavond voor hilariteit aan tafel bij De Oranjezomer. Waar tafelgast Dyantha Brooks aangaf gecharmeerd te zijn van , kon Rutger Castricum zich daar totaal niet in vinden. De journalist spaarde de Oranje-spits daarbij bepaald niet.

De discussie begon toen mediadeskundige Victor Vlam werd gevraagd wie volgens hem de grootste 'hunk' van het Nederlands elftal is. "Dit is wel een beetje mijn expertise hier", grapte Vlam. "Ik heb erover nagedacht. Voor mij is het Micky van de Ven. Hij heeft zo'n goede kaaklijn."

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Brooks kwam vervolgens met een andere voorkeur. "Voor mij is het Wout Weghorst of Virgil van Dijk", stelde zij. Die keuze zorgde direct voor verbazing bij Castricum. "Wout Weghorst?! Echt waar?!"

Brooks verdedigde haar keuze door te wijzen op het karakter van de spits. "Ja, die wordt altijd lekker een beetje boos", aldus de presentatrice. Toen Castricum vervolgens vroeg of ze Weghorst daadwerkelijk aantrekkelijk vond, reageerde Brooks gevat: "Jij wil met mij in discussie over knappe mannen?"

Castricum liet het daar niet bij zitten en haalde vervolgens stevig uit naar het uiterlijk van de spits van Ajax. "Wout Weghorst, schei toch uit. Dat is net een holbewoner man en daar word jij opgewonden van", stelde hij.

Ook Vlam schaarde zich uiteindelijk achter Castricum. "Ik ben het wel met Rutger eens hoor Dyantha, dat is wel een slechte keuze die je daar hebt gemaakt."

Brooks bleef echter bij haar standpunt en benadrukte dat juist het fanatieke karakter van Weghorst haar aansprak. "Het is wel een beetje een man met pit. Die komt er het laatst in en dan maakt-ie zich een beetje boos."

Castricum sloot de discussie af met opnieuw een sneer richting de Oranje-international. "Iedere man die nu zit te kijken doet een beetje zijn best voor de dames en dan is Wout Weghorst de knapste. Dan kun je beter eigenlijk alles laten groeien gewoon."