Oranje overweegt opvallende WK-maatregel: wisselspelers mogelijk uit beeld

Het Nederlands elftal is nog maar net begonnen aan zijn verblijf in de Verenigde Staten, maar achter de schermen wordt al nagedacht over de gevolgen van de extreme omstandigheden waarmee ploegen tijdens het WK te maken kunnen krijgen. Zelfs een opvallende maatregel rond de wisselspelers behoort tot de mogelijkheden.

Tijdens het WK voor clubs van vorig jaar kregen verschillende teams al een voorproefje van wat hen deze zomer te wachten staat. Door de verzengende hitte en hoge luchtvochtigheid bleven reservespelers bij sommige wedstrijden niet op de bank zitten, maar zochten zij verkoeling in de kleedkamer. Foto’s van spelers van Borussia Dortmund die gezamenlijk binnen naar de wedstrijd keken, gingen destijds de wereld over.

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Of Oranje zo'n scenario ook overweegt? Teamarts Edwin Goedhart sluit het niet uit. “Bij onze eerste twee wedstrijden is dat geen thema, want de stadions in Dallas en Houston zijn overdekt”, zegt hij. “Misschien dat je erover na kunt denken bij de derde groepswedstrijd in Kansas.”

Die ontmoeting met Tunesië staat pas in de nacht van 25 op 26 juni op het programma, maar de omstandigheden vormen nu al een belangrijk gespreksonderwerp binnen de Oranje-selectie.

Oranje begint in New York aan acclimatisatie

De selectie van Ronald Koeman werkte vrijdag in Orangeburg, vlak buiten New York, de eerste training op Amerikaanse bodem af. Bij een temperatuur van 29 graden begon de sessie met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden oud-teammanager Hans Jorritsma.

De komst naar de Verenigde Staten voelt voor spelers en staf als het echte startschot van de WK-campagne. Daarbij draait het ook om aanpassing aan de omstandigheden. Volgens Goedhart wordt vooral de luchtvochtigheid een bepalende factor.

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“De vochtigheidsgraad ligt veel hoger dan vier jaar geleden bij het WK in Qatar. Je kunt de luchtvochtigheid niet verslaan. Je kunt er hoogstens stapsgewijs aan winnen.”

New York geldt daarbij als ideale tussenstap. Het is er al warm, maar de luchtvochtigheid is nog beheersbaar genoeg om intensief te trainen. Alle 26 internationals waren aanwezig, waaronder Jurriën Timber.

De Jong en Dumfries waarschuwen voor zware omstandigheden

Frenkie de Jong weet uit eigen ervaring wat de spelers straks kunnen verwachten. Tijdens een zomertour met Barcelona speelde hij al eens in Dallas, waar Oranje zijn WK opent tegen Japan.

“Wij oefenden tegen Real Madrid, met het dak dicht en de airco aan, maar het was nog steeds best warm en vochtig", blikt De Jong terug in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De middenvelder verwacht dat de omstandigheden kunnen leiden tot een lager speltempo. “Dat geloof ik wel, ja. Het wordt allemaal net wat zwaarder, net wat anders. Maar het wordt géén zomeravondvoetbal. Dat zeker niet.”

Ook Denzel Dumfries kent de impact van spelen in de Amerikaanse zomer. Tijdens het WK voor clubs vorig jaar maakte hij dat van dichtbij mee.

“De hitte kwam als een klap in je gezicht”, zegt hij. “Dit WK wordt óók mentaal. Een kwestie van wie zich het best aanpast aan de omstandigheden.”

Ook bondscoach Koeman herinnert zich nog levendig hoe zwaar het vorige WK in de Verenigde Staten in 1994 was. “Ik weet nog dat ik rondliep met een stekeltjeskapsel. Veel spelers knipten hun haar kort. Je deed alles omdat je dacht dat het zo helpen, we kwamen in de hitte amper vooruit.”