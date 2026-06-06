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Quilindschy Hartman dacht serieus aan interlandswitch voor WK-deelname

6 juni 2026, 10:53
Quilindschy Hartman bij Oranje
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Quilindschy Hartman heeft in aanloop naar het WK onderzocht of het nog mogelijk was om van land te wisselen, zo vertelt de vijfvoudig international in De Oranjezomer. De verdediger heeft roots in Curaçao en hoopte met het eiland naar het WK te gaan. Dit bleek echter niet mogelijk.

Hartman kwam tot dusver vijf keer in actie voor het Nederlands elftal. In oktober 2025 zat hij voor het laatst bij de selectie en mocht hij kort voor tijd invallen in het duel op bezoek bij Malta (0-4). Een oproep voor het WK kon hij vergeten, aangezien Ronald Koeman heeft gekozen voor Micky van de Ven, Nathan Aké en Jorrel Hato als mogelijke linksbacks.

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De verdediger heeft desondanks toch geprobeerd om naar het WK te gaan, zo vertelt hij vrijdagavond in De Oranjezomer. “Ik had eigenlijk twee kansen”, aldus Hartman. “Ik heb alleen twee wedstrijden te veel voor Nederland gespeeld. Het was een soort van dichtbij eigenlijk, maar het is een soort van langs elkaar heen gegaan.” Door de roots van zijn vader op Curaçao had Hartman in het verleden ook voor het eiland kunnen kiezen.

Doordat de linksback ook geen oproep kreeg voor Oranje, zal hij niet actief zijn op het WK. “Ik kan best begrijpen dat ik niet mee ga, dus dan ik heb er wel vrede mee”, laat Hartman weten. Natuurlijk had hij wel graag meegewild, zeker omdat hij twee jaar geleden door een knieblessure een streep moest zetten door zijn EK-deelname. “Het is jammer, maar ik kan er wel mee leven. Ik kan het begrijpen”, besluit hij.

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Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
21
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

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