Slecht nieuws voor de Duitse nationale ploeg vlak voor het WK 2026. Bondscoach Julian Nagelsmann heeft vrijdagavond op de persconferentie voor het oefenduel met de Verenigde Staten laten weten dat geblesseerd is geraakt. De bondscoach vreest het ergste voor de jonge buitenspeler.

Duitsland speelt zaterdag de laatste oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten, maar na de afsluitende training ging het vizier direct op het medische drama. De achttienjarige rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder van Bayern München raakte op de training zwaar geblesseerd en is meteen naar het ziekenhuis gebracht.

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"Het ziet er echt niet goed uit", sprak een bezorgde Nagelsmann op de persconferentie. De bondscoach bevestigde dat het toptalent momenteel wordt onderzocht in het ziekenhuis. Duitse voetbalbond (DFB) komt met een officiële update zodra de uitslagen uit het ziekenhuis bekend zijn. De timing is verschrikkelijk, aangezien het WK over een kleine week al begint.

Nagelsmann gaf eerlijk toe dat Duitsland er ernstig rekening mee houdt dat het toernooi onhaalbaar is voor Karl. Mocht dat zo zijn, dan moet de bondscoach snel een vervanger gaan oproepen om zijn plek in de WK-selectie over te nemen. Daarbij worden vooral Leroy Sané, Julian Brandt en Chris Führich genoemd als mogelijke kandidaten. Zij waren ook de meest opvallende namen die door Julian Nagelsmann niet werden opgenomen in de oorspronkelijke selectie.

Het jonge talent maakte op 18-jarige leeftijd, op 27 maart, zijn debuut voor Duitsland in de met 4-3 gewonnen wedstrijd tegen Zwitserland. Tijdens zijn eerste periode bij de nationale ploeg kwam hij tot drie interlands, waarin hij niet scoorde maar wel één assist gaf. Voor Bayern München speelde hij dit seizoen 39 wedstrijden. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en zeven assists.