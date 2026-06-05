FIFA blundert: vlak voor het WK krijgen 60 voetbalfans slecht nieuws

De FIFA heeft flink geblunderd bij de kaartverkoop voor het WK 2026. Door een technische fout op de website hebben tientallen supporters hun tickets volledig gratis gekregen. De wereldvoetbalbond heeft de fout inmiddels toegegeven in een officieel statement, maar de 'gelukkige' fans hoeven niet te vroeg te juichen: de FIFA eist dat er alsnog gewoon wordt betaald.

In totaal gaat het om ongeveer 60 supporters die bij het afrekenen een bedrag van nul dollar op hun scherm zagen staan. De bond bevestigt de fout in een officieel statement en legt uit dat er iets misging tijdens het betalingsproces. Hoewel de FIFA de fout betreurt, zijn ze wel heel streng. De supporters krijgen de kaarten namelijk niet cadeau. De tickets blijven nog even gereserveerd, maar de fans hebben een mail gekregen waarin staat dat ze binnen zeven dagen alsnog het juiste bedrag moeten overmaken. Doen ze dat niet, dan zijn ze hun stoeltje kwijt.

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De foutieve boekingen vonden allemaal plaats voor de groepswedstrijden in het Canadese Toronto. Het gaat om de duels tussen Canada en Bosnië-Herzegovina, Ghana en Panama, Duitsland en Ivoorkust, Panama en Kroatië, en Senegal tegen Irak.

De timing van deze computerfout is pijnlijk voor de wereldvoetbalbond. Er is namelijk al heel veel kritiek op de kaartverkoop voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Justitie in New York en New Jersey is zelfs een onderzoek gestart naar de FIFA om te kijken of de bond de wet overtreedt met de ticketprijzen.

De FIFA gebruikt namelijk een systeem waarbij de prijzen direct omhoogschieten als er veel vraag naar is. Hoe bizar die prijzen inmiddels zijn, blijkt wel uit de huidige stand van zaken op doorverkoopsites. Het allergoedkoopste kaartje voor de WK-finale kost op dit moment al ruim 7.800 dollar. Wie dicht bij het veld wil zitten, moet zelfs denken aan bedragen van bijna 13.000 dollar.