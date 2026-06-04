Curaçao tast tien dagen voor WK-debuut nog altijd in het duister

Curaçao weet nog altijd niet wat de gevolgen zijn van de rode kaart van in het oefenduel met Schotland (4-1 verlies). Dick Advocaat hoopt gewoon over zijn spits te kunnen beschikken op het WK, maar durft een schorsing niet uit te sluiten.

Curaçao ging zaterdag met ruime cijfers onderuit bij Schotland. Het eiland kwam vroeg op voorsprong via Tahith Chong en maakte het de Britten erg lastig, maar vlak voor rust kreeg Locadia een rode kaart, nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan een tegenstander. Tegen tien man draaide Schotland het helemaal om. Na de wedstrijd sprak Locadia de hoop uit dat hij niet geschorst zou worden voor het toernooi.

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Een week voor de start van het WK en tien dagen voor de eerste wedstrijd van Curaçao, tegen Duitsland, heeft de nationale ploeg van het Caribische eiland nog altijd geen duidelijkheid over de schorsing van Locadia. Moet hij meerdere wedstrijden toekijken, gaat er hoe dan ook een streep door de openingswedstrijd. “Het bestuur is ermee bezig, samen met de FIFA”, zo laat Advocaat donderdag weten op een persmoment.

“We hopen er snel uitsluitsel over te krijgen. Ze zijn ermee bezig, maar wij kunnen niets beslissen”, gaat Advocaat verder. De 78-jarige bondscoach hoopt dat de schorsing van Locadia bij een duel blijft, zodat hij alleen het uitzwaaiduel met Aruba in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) moet missen. “Met de scheidsrechters van tegenwoordig weet je het niet meer, hoe ze dingen opschrijven”, aldus De Kleine Generaal. “Ze kunnen het heel zwaar maken. We weten niet op welke manier ze het oppakken. Het is afwachten, maar het zou doodzonde zijn als je zo'n speler moet missen”, besluit hij.