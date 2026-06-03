Niet alleen door Curaçao wordt Groep E heerlijk om te volgens tijdens WK 2026

De historische WK-deelname van Curaçao staat écht voor de deur. Als kleinste deelnemende land ooit maakt de ploeg van Dick Advcoaat zich op voor een zware opgave in Groep E tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Heel Nederland zal de verrichtingen van The Blue Wave met bovengemiddelde interesse volgen, maar Groep E heeft meer te bieden dan alleen de deelname van Curaçao. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over poule E op het WK 2026.

Nog altijd voelt de WK-deelname van Curaçao surrealistisch, maar op 14 juni – over precies elf dagen – staat het eiland aan de aftrap voor het grootste duel uit de historie: het WK-debuut tegen grootmacht Duitsland. Voor Nederlandse voetballiefhebbers wordt dat in ieder geval een mooie voetbaldag, want drie uur later (22.00 uur) kijkt heel het land naar de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Japan.

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De echte liefhebbers schakelen al om 19.00 uur in om Curaçao te zien tegen Duitsland. De kans is klein dat de ploeg van Advocaat een resultaat haalt tegen Die Mannschaft, maar het wordt vooral interessant om te zien hoe lang Curaçao standhoudt. Bovendien hoeft het maar één keer goed te vallen, waardoor elke uitbraak er één is om op het puntje van de stoel te volgen.

Wie weet hebben Gervane Kastaneer en Sontje Hansen het op hun heupen en wordt er geschreven aan een van de grootste WK-stunts ooit.

Groep E is niet alleen door Curaçao interessant

Maar Groep E heeft meer te bieden dan het debuut van Curaçao. Zo hebben de andere drie deelnemers, Duitsland, Ecuador en Ivoorkust, zijn eigen verhaal.

Te beginnen met Duitsland. Opvallend maar waar: na de wereldtitel in 2014 sneuvelde de ploeg de laatste twee WK’s al in de groepsfase. In 2022 was vier punten niet genoeg in een poule met Japan, Spanje en Costa Rica. Op papier lijkt de groep gunstig, maar de druk op bondscoach Julian Nagelsmann is groot.

Bovendien treft Duitsland met Ecuador en Ivoorkust twee ploegen om serieus rekening mee te houden. Ecuador maakte grote indruk tijdens de kwalificatie en staat vooral bekend als een ploeg die heel weinig tegendoelpunten krijgt. Zie hen maar eens te verslaan.

Ook Ivoorkust kan niet zomaar worden afgeschreven. De ploeg van Emerse Faé, die redelijk succesvol is met het Afrikaanse land, beschikt stiekem over meerdere spelers van Europees topniveau.

Naast Duitsland zijn Ecuador en Ivoorkust op voorhand ook favoriet in de duels met Curaçao, waardoor er bij de ploeg van Rutten niet veel ruimte is voor fouten. Eén verrassende misstap kan voor Duitsland al genoeg zijn om opnieuw in de problemen te komen in de strijd om de knock-outfase.

Programma Groep E:

14 juni - 19:00 uur: Duitsland - Curaçao in Houston

15 juni - 01:00 uur: Ivoorkust - Ecuador in Philadelphia

20 juni - 22:00 uur: Duitsland - Ivoorkust in Toronto

21 juni - 02:00 uur: Ecuador - Curaçao in Kansas City

25 juni - 22:00 uur: Ecuador - Duitsland in New York/New Jersey

25 juni - 22:00 uur: Curaçao - Ivoorkust in Philadelphia