Dick Advocaat hoeft geen 'sorry' meer te horen van Johan Derksen. Dat liet de bondscoach van Curaçao donderdag duidelijk merken tijdens een persconferentie in hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Derksen haalde vorige week in Vandaag Inside keihard uit naar de 78-jarige trainer, maar De Kleine Generaal weigert nog langer energie te steken in de ruzie.

Het vuurtje werd vorige week dinsdag opgestookt door Derksen. Advocaat legde eerder dit jaar tijdelijk zijn taken neer bij Curaçao vanwege de ziekte van zijn dochter. Volgens de analist was die situatie "slechts een excuus" en had de trainer in werkelijkheid gewoon last van heimwee. Derksen noemde het gedrag van Advocaat "schandalig" en vond hem zwak omdat hij de pers niet te woord wilde staan over zijn privésituatie.

Nu een beetje laat

Artikel gaat verder onder video

In Huis ter Duin reageerde Advocaat voor het eerst op de pijnlijke tv-momenten. "Iedereen kent Johan Derksen", begon de bondscoach rustig. "Ik ook, wat dat betreft heb ik een goede relatie met hem. Ik was het er natuurlijk helemaal niet mee eens en vond het te ver gaan wat hij zei. Voor de rest heb ik geen contact meer met hem gehad daarover."

Een belletje met excuses hoeft Derksen ook niet meer te proberen. "Nee, dat hoeft hij niet meer te doen. Dat is nu een beetje laat", aldus Advocaat, die inmiddels weer aan de slag is bij de nationale ploeg van Curaçao.

Wel naar Hélène Hendriks, niet naar Derksen

Opvallend genoeg schuift Advocaat binnenkort wel gewoon aan bij De Oranjezomer, de talkshow van Hélène Hendriks die live vanaf Curaçao wordt uitgezonden. Derksen zit daar niet aan tafel, maar het programma komt wel uit dezelfde Talpa-koker als Vandaag Inside.

Advocaat vraagt zich hardop af hoe de omroep nu naar hem kijkt. "Dat programma is van dezelfde eigenaar als het programma waar Derksen zit, dus ik weet niet of ze mij daar nog wel willen hebben. Ik laat het maar op me afkomen."