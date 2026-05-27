Barcelona voltooit transfer van 80 miljoen euro in de Premier League

Barcelona lijkt zijn eerste grote aanwinst voor volgend seizoen binnen te hebben. Volgens diverse goed ingevoerde media heeft de Catalaanse grootmacht een akkoord bereikt met Newcastle United over de transfer van naar het Camp Nou.

Onder anderen transferspecialist Fabrizio Romano meldt woensdagavond dat de transfer van Gordon naar Barcelona een done deal is. De 25-jarige linksbuiten gaat overkomen van Newcastle United, dat flink gaat verdienen aan de transfer.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Romano zijn Barcelona en Newcastle United voor minimaal 70 en maximaal 80 miljoen akkoord over een transfer van Gordon. De international van Engeland had eerder al een persoonlijk akkoord bereikt met de landskampioen van Spanje en vliegt deze week naar Spanje om zijn transfer af te ronden.

Gordon heeft er drie seizoenen opzitten bij Newcastle United. The Magpies betaalden in de zomer van 2023 een slordige 45 miljoen euro om de vleugelaanvaller over te nemen van Everton.

Gordon kwam in alle competities tot 39 doelpunten en 28 assists in 152 wedstrijden voor Newcastle United. Het afgelopen seizoen was hij in 26 Premier League-wedstrijden goed voor 6 goals en 2 assists. Gordon blonk met name uit in de Champions League, met 10 doelpunten en 2 assists in 12 duels.

🚨💣 BREAKING: Anthony Gordon to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Newcastle board and Saudi owners.



€70m fixed fee plus add-ons to bring final package over €80m for #NUFC.



Gordon set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ pic.twitter.com/TM1AORaeqz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026