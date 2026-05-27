Live voetbal 2

Barcelona voltooit transfer van 80 miljoen euro in de Premier League

27 mei 2026, 20:42
Barcelona
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Barcelona lijkt zijn eerste grote aanwinst voor volgend seizoen binnen te hebben. Volgens diverse goed ingevoerde media heeft de Catalaanse grootmacht een akkoord bereikt met Newcastle United over de transfer van Anthony Gordon naar het Camp Nou.

Onder anderen transferspecialist Fabrizio Romano meldt woensdagavond dat de transfer van Gordon naar Barcelona een done deal is. De 25-jarige linksbuiten gaat overkomen van Newcastle United, dat flink gaat verdienen aan de transfer.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Romano zijn Barcelona en Newcastle United voor minimaal 70 en maximaal 80 miljoen akkoord over een transfer van Gordon. De international van Engeland had eerder al een persoonlijk akkoord bereikt met de landskampioen van Spanje en vliegt deze week naar Spanje om zijn transfer af te ronden.

Gordon heeft er drie seizoenen opzitten bij Newcastle United. The Magpies betaalden in de zomer van 2023 een slordige 45 miljoen euro om de vleugelaanvaller over te nemen van Everton.

Gordon kwam in alle competities tot 39 doelpunten en 28 assists in 152 wedstrijden voor Newcastle United. Het afgelopen seizoen was hij in 26 Premier League-wedstrijden goed voor 6 goals en 2 assists. Gordon blonk met name uit in de Champions League, met 10 doelpunten en 2 assists in 12 duels.

Anthony Gordon is een topaanwinst voor Barcelona

Laden...
46 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frenkie de Jong

Liet Frenkie de Jong Barcelona in de steek? Oranje-interantional vertelt de waarheid

  • wo 20 mei, 23:37
  • 20 mei 23:37
  • 1
Jordi Cruijff

Ajax ziet ineens grote kans ontstaan na besluit van Barcelona

  • za 16 mei, 09:59
  • 16 mei 09:59
  • 2
Lamine Yamal

Israël woedend op Lamine Yamal: 'Barcelona moet zich hiervan distantiëren'

  • do 14 mei, 15:04
  • 14 mei 15:04
  • 4
2 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anthony Gordon

Anthony Gordon
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 25 jaar (24 feb. 2001)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Newcastle
26
6
2024/2025
Newcastle
34
6
2023/2024
Newcastle
35
11
2022/2023
Newcastle
16
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws