Ronald Waterreus brandt Ronald Koeman af: ‘Die kun je met goed fatsoen niet selecteren’

Ronald Waterreus heeft met verbazing kennisgenomen van de 26-koppige Oranje-selectie voor het WK. De oud-doelman en analist kraakt de keuze van bondscoach Ronald Koeman om mee te namen naar het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Weghorst heeft een matig seizoen achter de rug met Ajax. De 33-jarige spits wist in 34 officiële wedstrijden slechts 8 doelpunten te maken, maar mag zich toch gaan opmaken voor het WK.

Koeman verdedigde zijn beslissing om Weghorst als pinchhitter mee te nemen naar het WK woensdag op een persconferentie. “Ik denk dat hij in die rol heel goed bruikbaar is. Ik zie niét iemand anders die dat kan”, zei de bondscoach.

Waterreus kan zich echter niet vinden in de beslissing van Koeman om Weghorst te selecteren. “Die kun je eigenlijk met goed fatsoen niet meer selecteren”, zegt de oud-keeper in gesprek met Voetbal International.

“Hij heeft het in het verleden goed gedaan hoor, maar er is nu geen land dat in de stress schiet als Weghorst in het veld komt. Maak dan van Malen je eerste spits en laat Memphis invallen als hij niet kan starten”, adviseert Waterreus Koeman.

Waterreus is sowieso niet onder de indruk van de opties die Oranje voorin heeft. “Neem Memphis, het is logisch dat we op hem wachten heb ik overal gehoord en gelezen. Maar waarom dan?”

“Tja, hij is onze topscorer, die prestatie staat. Maar het is derde toernooi op rij dat we bij Gods gratie hopen op een fittere en sterkere Memphis. Ik vind het verbazingwekkend dat we zo moeten hopen en bidden dat hij fit is”, aldus Waterreus, die voorin zou kiezen voor Malen als eerste spits. “Die heeft bij AS Roma laten zien uitstekend in vorm te zijn.”