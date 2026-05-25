Topzaakwaarnemer voorspelt: 'Pep Guardiola neemt telefoon Ajax niet op'

25 mei 2026, 17:24
Josep Guardiola
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax hoeft geen poging te wagen om Pep Guardiola binnen te halen als nieuwe trainer, denkt Rob Jansen. Hoewel Guardiola vertrekt bij Manchester City, zal hij volgens Jansen geen interesse hebben in een avontuur in Amsterdam.

Het Britse sportmedium The Athletic denkt dat Guardiola de aangewezen persoon is om Ajax ‘te redden', bleek vorige week. De Spanjaard is een vriend van de familie Cruijff, maar een positief antwoord zal hij vermoedelijk niet hebben als Jordi Cruijff hem belt namens Ajax.  

Als Michel van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp de vraag opwerpt of het voor Cruijff zin heeft om contact op te nemen met Guardiola, reageert Jansen resoluut. “Nee, dat zou ik niet doen”, zegt de bekende zaakwaarnemer. “Sta je dan voor lul?”, vraagt Van Egmond vervolgens. “Ja, einde gesprek.”

“Ik denk dat hij niet opneemt”, zegt Jansen zelfs. “Of dat hij zegt dat hij even wil rusten. Ik denk dat hij iets heel anders gaan doen. Ik denk ook niet dat hij ineens over een maand bij een wedstrijd zit. Dat kan ik me niet voorstellen. Of het moet afkicken zijn: nog even naar het WK toe om de adrenaline te voelen.”

Guardiola was liefst tien seizoenen actief bij Manchester City. Zo’n lang dienstverband bij een topclub komt nog maar weinig voor, weet René van der Gijp. “Ik heb soms ook het idee dat velen denken: een halfjaartje zitten en dan heb ik veertien miljoen. Ook prima. Als je kijkt naar succesvolle coaches als Guardiola, Carlo Ancelotti of Erik ten Hag, dan hadden ze mazzel met de selectie die ze hadden. Wat het Telstar-mannetje (Anthony Correia, red.) heeft bereikt, is misschien wel veel knapper dan wat Guardiola voor elkaar kreeg.”

dilima1966
3.587 Reacties
1.078 Dagen lid
17.331 Likes
dilima1966
Pep Guardiola wordt voor ajax veel te duur aan salaris het salaris plafond zit niet zo hoog ik weet 300% zeker dat ajax geen 23 of 25 miljoen per jaar aan hem gaan betalen

Kicker
302 Reacties
681 Dagen lid
667 Likes
Kicker
Pep Guardiola is natuurlijk een huisvriend van de familie Cruijff. Barcelona en Ajax hebben ook nauwe banden met elkaar vanwege Johan Cruijf. Guardiola is uiteraard veel te duur voor Ajax, maar als die komt wat ik overigens niet verwacht zal hij dat doen vanwege die banden en wat Cruijff voor hem had betekend, niet om er financieel beter van te worden. En als Jordi zegt dat hij met Ajax komend seizoen wilt strijden voor de titel, is hij de aangewezen persoon daarvoor.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.922 Reacties
1.337 Dagen lid
19.815 Likes
Kramer
Had iemand gedacht dan dat hij bij Ajax zou beginnen?

Kolie
253 Reacties
786 Dagen lid
1.027 Likes
Kolie
Goedkoop scoren zo gewoon lachwekkend. Iedereen weet waarom hij stopt bij man city en daarom ook niet naar Nederland zal komen al zou ie natuurlijk met open armen ontvangen worden

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

