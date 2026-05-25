Ajax hoeft geen poging te wagen om Pep Guardiola binnen te halen als nieuwe trainer, denkt Rob Jansen. Hoewel Guardiola vertrekt bij Manchester City, zal hij volgens Jansen geen interesse hebben in een avontuur in Amsterdam.

Het Britse sportmedium The Athletic denkt dat Guardiola de aangewezen persoon is om Ajax ‘te redden', bleek vorige week. De Spanjaard is een vriend van de familie Cruijff, maar een positief antwoord zal hij vermoedelijk niet hebben als Jordi Cruijff hem belt namens Ajax.

Als Michel van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp de vraag opwerpt of het voor Cruijff zin heeft om contact op te nemen met Guardiola, reageert Jansen resoluut. “Nee, dat zou ik niet doen”, zegt de bekende zaakwaarnemer. “Sta je dan voor lul?”, vraagt Van Egmond vervolgens. “Ja, einde gesprek.”

“Ik denk dat hij niet opneemt”, zegt Jansen zelfs. “Of dat hij zegt dat hij even wil rusten. Ik denk dat hij iets heel anders gaan doen. Ik denk ook niet dat hij ineens over een maand bij een wedstrijd zit. Dat kan ik me niet voorstellen. Of het moet afkicken zijn: nog even naar het WK toe om de adrenaline te voelen.”

Guardiola was liefst tien seizoenen actief bij Manchester City. Zo’n lang dienstverband bij een topclub komt nog maar weinig voor, weet René van der Gijp. “Ik heb soms ook het idee dat velen denken: een halfjaartje zitten en dan heb ik veertien miljoen. Ook prima. Als je kijkt naar succesvolle coaches als Guardiola, Carlo Ancelotti of Erik ten Hag, dan hadden ze mazzel met de selectie die ze hadden. Wat het Telstar-mannetje (Anthony Correia, red.) heeft bereikt, is misschien wel veel knapper dan wat Guardiola voor elkaar kreeg.”