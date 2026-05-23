The Athletic: 'Pep Guardiola moet Ajax redden'

Het Britse sportmedium The Athletic denkt dat Pep Guardiola de aangewezen persoon is om Aja x 'te redden'. De Spaanse succescoach maakte vrijdagmiddag officieel bekend dat hij na tien jaar vertrekt bij Manchester City. Hoewel een overstap naar de Amsterdamse club als een romantisch droomscenario wordt bestempeld, lijkt de kans op een daadwerkelijke komst van de oefenmeester uiterst klein.

De vertrekkende manager kondigde aan het einde van het lopende seizoen gebruik te maken van een vertrekclausule in zijn contract, dat eigenlijk nog tot medio volgend jaar doorliep. Zondag staat de laatste wedstrijd van de succestrainer op het programma, wanneer Manchester City het in de Premier League opneemt tegen Aston Villa. Na zijn afscheid als hoofdtrainer blijft de voormalig speler van FC Barcelona wel verbonden aan de Engelse grootmacht in een rol als wereldwijd ambassadeur en technisch adviseur.

The Athletic droomt van hereniging met principes van Cruijff

Artikel gaat verder onder video

In een uitgebreide publicatie lieten acht journalisten van het Britse medium hun licht schijnen over de mogelijke vervolgstappen van de afzwaaiende manager. Eén van de geopperde opties is het hoofdtrainerschap in de Johan Cruijff ArenA. Omdat huidig technisch directeur Jordi Cruijff momenteel op zoek is naar een vaste coach voor het komende seizoen, wordt de link met de Spanjaard snel gelegd.

"Een optie die zijn relatie met Johan Cruijff en de principes van het Total Football weer compleet zou maken", schetst The Athletic. Het medium vraagt zich hardop af: "Wat zou er gebeuren als Pep Guardiola zou proberen Ajax terug te brengen naar de top van het Europese voetbal?"