The Athletic: 'Pep Guardiola moet Ajax redden'

23 mei 2026, 07:55
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het Britse sportmedium The Athletic denkt dat Pep Guardiola de aangewezen persoon is om Ajax 'te redden'. De Spaanse succescoach maakte vrijdagmiddag officieel bekend dat hij na tien jaar vertrekt bij Manchester City. Hoewel een overstap naar de Amsterdamse club als een romantisch droomscenario wordt bestempeld, lijkt de kans op een daadwerkelijke komst van de oefenmeester uiterst klein.

De vertrekkende manager kondigde aan het einde van het lopende seizoen gebruik te maken van een vertrekclausule in zijn contract, dat eigenlijk nog tot medio volgend jaar doorliep. Zondag staat de laatste wedstrijd van de succestrainer op het programma, wanneer Manchester City het in de Premier League opneemt tegen Aston Villa. Na zijn afscheid als hoofdtrainer blijft de voormalig speler van FC Barcelona wel verbonden aan de Engelse grootmacht in een rol als wereldwijd ambassadeur en technisch adviseur. 

The Athletic droomt van hereniging met principes van Cruijff

In een uitgebreide publicatie lieten acht journalisten van het Britse medium hun licht schijnen over de mogelijke vervolgstappen van de afzwaaiende manager. Eén van de geopperde opties is het hoofdtrainerschap in de Johan Cruijff ArenA. Omdat huidig technisch directeur Jordi Cruijff momenteel op zoek is naar een vaste coach voor het komende seizoen, wordt de link met de Spanjaard snel gelegd.

"Een optie die zijn relatie met Johan Cruijff en de principes van het Total Football weer compleet zou maken", schetst The Athletic. Het medium vraagt zich hardop af: "Wat zou er gebeuren als Pep Guardiola zou proberen Ajax terug te brengen naar de top van het Europese voetbal?"

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
149 Reacties
213 Dagen lid
213 Likes
Veluwe
Het idee qua voetbalvisie is leuk, alleen is het jammer dat er niet meer voldoende talent in Nederland rondloopt om dit mogelijk te maken. Dagelijks op straat of op pleintjes voetballen past niet meer bij onze cultuur.

Pep Guardiola

Pep Guardiola
Manchester City
Team: Man City
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (18 jan. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

