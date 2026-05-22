Guardiola kondigt emotioneel vertrek aan bij Manchester City

Het einde van een tijdperk is daar. Pep Guardiola vertrekt komende zomer als manager van Manchester City. Dat heeft de Engelse grootmacht vrijdag via de officiële clubkanalen bekendgemaakt. De Catalaanse succescoach stapt na tien jaar en twintig hoofdprijzen op bij de club die hij naar de absolute wereldtop leidde.

Aanstaande zondag tegen Aston Villa zit Guardiola voor de 593e en allerlaatste keer op de bank bij City. Helemaal verdwijnen doet hij niet; hij blijft aan de City Football Group verbonden als wereldwijd ambassadeur voor technisch advies.

In een emotioneel statement op de clubsite blikt Guardiola terug op zijn avontuur, dat in 2016 begon met een interview met Oasis-ster Noel Gallagher. "Vraag me niet naar de redenen waarom ik wegga. Er is geen reden, maar diep vanbinnen weet ik dat het mijn tijd is", aldus Guardiola, die de fans bedankt voor hun steun in moeilijke tijden. "Oasis is weer bij elkaar. Noel... ik had gelijk. Het was verdomd gezellig. Ik hou van jullie allemaal."

Directie reageert vol ontzag

Voorzitter Khaldoon Al Mubarak reageert met grote woorden op het nieuws: "In de afgelopen tien jaar hebben eerlijkheid en vertrouwen het fundament gevormd waarop we elke situatie samen met Pep hebben doorstaan. Vandaag is het juiste antwoord dat Pep zijn reis als manager van Manchester City beëindigt. Op de een of andere manier vond Pep altijd weer nieuwe energie en zette hij door, waarbij hij innovatieve manieren vond om te blijven winnen."

Algemeen directeur Ferran Soriano vult aan: "We hebben het voorrecht gehad om tien jaar lang met Pep Guardiola samen te werken. We zijn getuige geweest van zijn grootsheid en toewijding, maar hebben ook genoten van zijn vriendschap en menselijkheid. Peps erfenis is buitengewoon. Hij heeft op beslissende wijze bijgedragen aan onze reis naar wereldwijde topklasse."

Een historische erfenis

Guardiola laat een grote erfenis achter. Hij won onder meer zes landstitels, pakte een recordaantal van 100 punten in 2018 en won in 2019 de nationale 'quadruple'. Het absolute hoogtepunt volgde in 2023 met de historische Treble. Na vier landstitels op rij zwaait de Catalaan nu in stijl af met de winst van de FA Cup en de Carabao Cup in zijn laatste seizoen.