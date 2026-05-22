Feyenoord ziet in Bart van Rooij de opvolger van Givairo Read

22 mei 2026, 13:15
Bart van Rooij / Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Feyenoord ziet in FC Twente-verdediger Bart van Rooij een mogelijke opvolger van Givairo Read. Dat weet ESPN vrijdagmiddag te melden. De rechtsback van de Tukkers lijkt echter geen makkelijk doelwit voor de Rotterdammers.

ESPN meldt dat Feyenoord de situatie van Van Rooij nauwlettend in de gaten houdt. Bij de nummer twee van de Eredivisie lijkt Givairo Read komende zomer te vertrekken, waardoor Feyenoord een nieuwe rechtsback zal moeten aantrekken. Van Rooij is daarvoor in beeld.

Alleen lijkt zijn komst lastig te worden. De 24-jarige verdediger van FC Twente heeft namelijk een uitstekend seizoen achter de rug en vertegenwoordigt daardoor een hoge marktwaarde. De Tukkers zouden Van Rooij pas laten gaan voor een transfersom van meer dan tien miljoen euro. Het is maar de vraag of Feyenoord bereid is zo'n bedrag te betalen.

Daarnaast zullen meerdere clubs geïnteresseerd zijn in Van Rooij. In januari meldde het Engelse Wolverhampton Wanderers zich in Enschede voor de rechtsback, maar een transfer kwam er destijds niet van. Nu lijkt het wel het aangewezen moment voor de oud-speler van NEC om een stap hogerop te maken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Bart van Rooij

Bart van Rooij
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 24 jaar (26 mei 2001)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
33
3
2024/2025
Twente
34
1
2023/2024
NEC
24
2
2022/2023
NEC
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

