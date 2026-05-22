Feyenoord ziet in Bart van Rooij de opvolger van Givairo Read

Feyenoord ziet in FC Twente-verdediger een mogelijke opvolger van . Dat weet ESPN vrijdagmiddag te melden. De rechtsback van de Tukkers lijkt echter geen makkelijk doelwit voor de Rotterdammers.

ESPN meldt dat Feyenoord de situatie van Van Rooij nauwlettend in de gaten houdt. Bij de nummer twee van de Eredivisie lijkt Givairo Read komende zomer te vertrekken, waardoor Feyenoord een nieuwe rechtsback zal moeten aantrekken. Van Rooij is daarvoor in beeld.

Alleen lijkt zijn komst lastig te worden. De 24-jarige verdediger van FC Twente heeft namelijk een uitstekend seizoen achter de rug en vertegenwoordigt daardoor een hoge marktwaarde. De Tukkers zouden Van Rooij pas laten gaan voor een transfersom van meer dan tien miljoen euro. Het is maar de vraag of Feyenoord bereid is zo'n bedrag te betalen.

Daarnaast zullen meerdere clubs geïnteresseerd zijn in Van Rooij. In januari meldde het Engelse Wolverhampton Wanderers zich in Enschede voor de rechtsback, maar een transfer kwam er destijds niet van. Nu lijkt het wel het aangewezen moment voor de oud-speler van NEC om een stap hogerop te maken.