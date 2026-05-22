Hélène Hendriks kiest opvallende speler van het jaar in Eredivisie

Voor Hélène Hendriks is Telstar-doelman junior de speler van het seizoen in de Eredivisie. De sportpresentatrice vindt het fantastisch dat de ervaren doelman door zelf een strafschop te benutten Telstar in de Eredivisie hield.

Dat laat Hendriks weten in een interview met verslaggever Maxim Textor van FCUpdate. "Wie de speler van het seizoen is? Daar moet ik even goed over nadenken", begint de presentatrice van onder meer De Oranjezomer. Vervolgens komt ze uit bij een verrassende speler: "Ronald Koeman junior! Ja, tuurlijk. Als jij ervoor zorgt dat je met Telstar in de Eredivisie blijft door die laatste strafschop te nemen, dan ben je voor mij op de valreep speler van het jaar."

Artikel gaat verder onder video

Koeman schoot een week geleden in de laatste minuut van de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar een strafschop binnen, waarmee hij de stand op 1-2 bracht. In de voetballerij is het ongebruikelijk dat keepers strafschoppen nemen, maar Koeman staat vanwege zijn uitstekende traptechniek bovenaan het lijstje met penaltynemers van Telstar.

Hendriks: "Of Koeman nu een stap moet maken? Hij weet heel goed wat hij wel en niet kan. Ik ben wel de laatste die hem moet adviseren. Dat kan hij beter aan zijn vader vragen. Beter advies kun je niet krijgen. Maar ik hoop natuurlijk voor Telstar dat hij gewoon blijft, want dat is hartstikke leuk. Ze moeten die groep bij elkaar houden."