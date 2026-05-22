Hélène Hendriks kiest opvallende speler van het jaar in Eredivisie

22 mei 2026, 13:52
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Voor Hélène Hendriks is Telstar-doelman Ronald Koeman junior de speler van het seizoen in de Eredivisie. De sportpresentatrice vindt het fantastisch dat de ervaren doelman door zelf een strafschop te benutten Telstar in de Eredivisie hield.

Dat laat Hendriks weten in een interview met verslaggever Maxim Textor van FCUpdate. "Wie de speler van het seizoen is? Daar moet ik even goed over nadenken", begint de presentatrice van onder meer De Oranjezomer. Vervolgens komt ze uit bij een verrassende speler: "Ronald Koeman junior! Ja, tuurlijk. Als jij ervoor zorgt dat je met Telstar in de Eredivisie blijft door die laatste strafschop te nemen, dan ben je voor mij op de valreep speler van het jaar."

Koeman schoot een week geleden in de laatste minuut van de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar een strafschop binnen, waarmee hij de stand op 1-2 bracht. In de voetballerij is het ongebruikelijk dat keepers strafschoppen nemen, maar Koeman staat vanwege zijn uitstekende traptechniek bovenaan het lijstje met penaltynemers van Telstar.

Hendriks: "Of Koeman nu een stap moet maken? Hij weet heel goed wat hij wel en niet kan. Ik ben wel de laatste die hem moet adviseren. Dat kan hij beter aan zijn vader vragen. Beter advies kun je niet krijgen. Maar ik hoop natuurlijk voor Telstar dat hij gewoon blijft, want dat is hartstikke leuk. Ze moeten die groep bij elkaar houden."

Volendam - Telstar

FC Volendam
1 - 2
Telstar
Gespeeld op 17 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Go Ahead
34
1
38
13
Excelsior
34
-13
38
14
Telstar
34
-6
37
15
PEC
34
-27
37
16
Volendam
34
-20
32

